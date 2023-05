Werknemers Goois leerwerkbedrijf dreigen met acties en stakingen

Het rommelt binnen de Tomingroep, het Gooise leerwerkbedrijf dat onder meer voor veel gemeenten de groenvoorziening doet met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werknemers dreigen met acties en stakingen, omdat gesprekken over betere werkafspraken alsmaar niks opleveren.

Vakbonden FNV en CNV onderhandelen namens de werknemers al zeker acht maanden over een betere cao, maar tot nu toe zonder resultaat: de werkgever en de werknemers komen maar niet nader tot elkaar.

De werknemers eisen een loonsverhoging van 14 procent plus een eenmalige uitkering, maar de Tomingroep heeft ze 'slechts' 2,1 procent geboden plus vanaf deze maand een verhoging van 200 euro per maand.

De vakbonden hebben de Tomingroep nu een ultimatum gesteld, dat aan het eind van de dag afloopt. Als het bedrijf dan geen gehoor geeft aan de eisen van de werknemers, volgen er acties. Er wordt gedacht aan werkonderbrekingen en stakingen voor kortere of langere duur. "Maar we hopen dat het niet zover hoeft te komen", zegt FNV-bestuurder Joost Kaper.

Pijn in het hart

De werknemers zeggen dat ze met 'pijn in het hart' over zouden gaan op acties. "Maar de werknemers laten zich niet uit elkaar spelen door de directie. Collega’s lopen weg, omdat ze elders beter kunnen verdienen. Dat gaat óók ten koste gaat van de begeleiding van de werknemers met een arbeidsbeperking", zo klinkt het.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de cao-onderhandelingen van de Tomingroep stroef verlopen. De werknemers willen daarom per volgend jaar overstappen naar een andere cao.

Nu vallen ze onder de cao voor uitvoerend en begeleidend regulier personeel, maar dat zou vanaf volgend jaar de cao voor samenwerkende gemeentelijke organisaties moeten zijn. Een overstap zou ze betere werkafspraken geven.