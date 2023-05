Burgemeester Drechterland: "We moeten beseffen wat vrijheid eigenlijk waard is"

Met de oorlog zo dichtbij in Europa lijkt het belang om stil te staan bij onze vrijheid groter dan ooit. Dat vindt burgemeester Michiel Pijl van Drechterland. Hij roept iedereen in zijn gemeente op tot meer waardering voor de vrijheid die wij in Nederland hebben.

"We zeggen al tientallen jaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Maar nu zien we dat letterlijk", vertelt hij. "Deze dagen staan in het teken van elkaar aankijken, en beseffen wat onze vrijheid eigenlijk waard is."

Net als de andere gemeenten in West-Friesland roept ook Drechterland op om de Nederlandse vlag in de juiste positie te hangen, of de vlag naar binnen te halen. "Het gaat op deze dag om de slachtoffers van oorlogen die wij herdenken", stelt Pijl. Sinds vorig jaar worden in de gemeente Drechterland vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. "Deze mensen zijn dus al ruim een jaar op de vlucht voor oorlog."

Centrale herdenking

Bij de Sint Lucasparochie in Venhuizen is vanavond de centrale start van de herdenking in Drechterland. Indien de weersomstandigheden het toelaten vliegt om 18.44 uur een formatie van de Royal Airforces Association over. "Dit is een eerbetoon voor de zes piloten, die in 1944 werden neergehaald tijdens hun vlucht over het IJsselmeer", licht de burgemeester van Drechterland toe.

"Na het moment in Venhuizen vertrekt iedereen naar zijn of haar eigen dorp om daar de herdenking voort te zetten en de twee minuten stilte houden." De burgemeester zelf zal aanwezig zijn bij het kerkje van Oosterleek, waar een monument staat voor verzetsstrijder Dirk Roos. Bij de andere herdenkingen in de gemeente is ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig.