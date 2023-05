Markante Haarlemse fotograaf Poppe de Boer overleden

Fotograaf Poppe de Boer is op 81-jarige leeftijd overleden. De Boer was eigenaar van fotopersbureau De Boer (tegenwoordig United Photos) en werkte jaren voor Haarlems Dagblad.

Fotograaf Olaf Kraak werkte een tijd voor De Boer: "Op de kop af zeven jaar. Poppe was een zeer gedreven fotograaf. Hij deed alles voor zijn opdrachtgevers. De klant moest echt tevreden zijn, daar ging hij ver in."

Sport

Poppe de Boer stond bekend als een zeer bekwame sportfotograaf. Kraak: "Hij was helemaal gek van honkbal bijvoorbeeld. Tijdens de Haarlemse Honkbalweek klom hij altijd een lichtmast in om foto's van boven te maken. En als hij foto's maakte van een voetbalwedstrijd moest er ook echt een bal op te zien zijn. Anders was het geen voetbal."

De Boer stond vaak precies op de goede plek met zijn camera, vertelt Olaf Kraak. "En dat was niet altijd leuk. Tijdens een race op Circuit Zandvoort gebeurde een ongeluk waarbij een Engelse coureur om het leven kwam. Hij verbrandde in zijn auto. Poppe stond daar vlakbij. Hij vertelde er vaak over; het had diepe indruk op hem gemaakt."

Lastig

Poppe de Boer was soms ook een lastige man. Kraak: "Hij kon best bot zijn. Als hij het ergens niet mee eens was, liet hij dat heel duidelijk merken. Stond een foto in de krant hem niet aan, dan kregen de redacteuren dat echt wel te horen."

Olaf Kraak had de laatste jaren geen contact meer met De Boer. Hij mist de tijd waarin hij voor het fotopersbureau werkte, soms wel. "Dat was onbezorgd fotograferen. Je kreeg een auto, een camera en een pak opdrachten mee en dan ging je op pad. Echt een mooie tijd."

Beeld Verkade

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het fotopersbureau maakte beeldhouwer Kees Verkade het beeld De Fotograaf. Dat staat nog altijd op de Parklaan in Haarlem, tegenover de plek waar het fotopersbureau zat.