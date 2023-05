Kamp Schoorl, voorportaal van de dood: "700 Joden vertrokken vanaf hier naar Mauthausen"

Bij het voormalige Kamp Schoorl worden 700 Joodse mannen herdacht. 'Voor hen begon hier een lijdensweg, waarvan de meesten niet terugkeerden', is de tekst die prijkt op het oorlogsmonument daar, in het vroegere internerings- en concentratiekamp. Hoewel er in het kamp zelf geen mensen omkwamen, was het voor velen 'het voorportaal van de dood'.

In 1939 werd Kamp Schoorl gebouwd door het Nederlandse leger, maar na de capitulatie op 15 mei 1940 werd het overgenomen door de Duitsers. Het was het eerste Duitse gevangenenkamp van Nederland. Oorspronkelijk was het een interneringskamp voor voornamelijk buitenlanders van landen waarmee Duitsland in oorlog was. Maar na een aantal maanden kreeg het de functie van een concentratiekamp. Joodse en politieke gevangen werden er vastgehouden, voordat ze naar een ander kamp werden gestuurd.

"Het is belangrijk dat mensen gezamenlijk herdenken. Op 4 mei is dat in Schoorl op de Algemene begraafplaats. Je moet zoiets niet versnipperen. Op 12 juni is de herdenking bij het monument van Kamp Schoorl. De datum waarop de tweede groep Joodse jongemannen in het kamp aankwam."

In het concentratiekamp zaten in totaal zo'n 1.900 mensen vast. Ongeveer 1.000 van hen overleefden de oorlog niet. Iets wat niet vergeten mag worden, is de doelstelling van het comité Kamp Schoorl, vertelt lid Bouwe van Dijk tegen mediapartner Duinstreek Centraal .

Verzetsheldin Mirjam Ohringer

De oprichtster van het monument, de Joodse Mirjam Ohringer, overleed in 2016 op 91-jarige leeftijd. Ze werd in 1924 geboren in Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze actief in het verzet in de hoofdstad. Zo kwam ze ook in contact met Ernst Prager. De twee raakten verliefd.

Tijdens een razzia in 1941 werd Prager opgepakt en naar het gevangeniskamp in Schoorl gebracht. Uiteindelijk werd hij naar Mauthausen in Oostenrijk gedeporteerd. Daar is hij omgebracht. Ohringer dook onder bij een gezin in Hoogkarspel. Over het verlies van haar jeugdliefde wilde ze in 2014, twee jaar voor haar dood, weinig kwijt. "Ik verloor via Schoorl een heel speciale vriend."