Steeds meer niet-zuivere ganzenrassen in Oosterdel: "Soepganzen maken het helemaal bont"

Het Oosterdel wordt ook wel het Rijk der Duizend Eilanden genoemd. In de polder vlak bij Broek op Langedijk teelden ooit tuinders hun kolen en andere gewassen op de vele kleine eilandjes die hier liggen. Hun nazaten poten er nog steeds aardappelen, planten er aardbeienplantjes of telen bonen. Niet meer voor de veiling, maar voor zichzelf. En de natuur profiteert van deze kleinschaligheid.

Het gebied is alleen te bezoeken per bootje. Met Leon aan het roer passeren we, als we komen filmen voor Natuurlijk Noord-Holland, enkele ander schuitjes waar de scheppen uit steken en er onder een doek de spruiten van uitgelopen pootaardappelen steken. "Het is er de tijd voor", legt Leon uit die hier voor Staatsbosbeheer de natuur in de gaten houdt. Op sommige eilandjes is de grond geploegd, geëgd en geharkt: klaar voor het nieuwe teelseizoen.

Andere eilandjes zien er een stuk wilder uit met braamstruiken en wilgen. Of alleen hoog ruig gras. "Die afwisseling maakt het voor veel dieren interessant. In die braamstruiken maken vogels hun nestje en vinden ze veiligheid voor de sperwer die op ze jaagt. In de wilg gaan ze zitten om te zingen om een dame te lokken en die omgewerkte akkertjes zijn ideaal als je wilt lunchen met een worm of zo", ziet Leon om zich heen.

Overal in het hoge gras piepen ganzenkopjes omhoog. "Ze zitten al op eieren." Maar er is wel iets raars aan de hand. "Die kleine Canadese gans daar is op de borst eigenlijk wat te donker van kleur. Zijn hals is juist weer wat donkerder dan normaal. Het is een hybride!" Dat is een kruising tussen twee verschillende soorten.

Het komt bij dieren voor, maar ook bij sommige planten, zoals orchideeën. Als we rondkijken zien we overal mengvormen. Er zijn kleine Canadese ganzen, die zich gemengd hebben met de grote Canadese gans. We zien brandganzen met wat kenmerken van Canadese ganzen, maar ook Canadese ganzen met kenmerken van brandganzen.

