'Vlammen worden vogels van vrijheid'; gecrashte Tjsechische vliegers WOII herdacht

In Nieuwe Niedorp is het monument onthuld voor zes Tsjechische vliegers uit de Tweede Wereldoorlog. De bemanning van de bommenwerper werd in de nacht van 22 op 23 juni 1941 neergehaald boven Niedorp door de Duitsers. Hun namen zijn vereeuwigd in het monument: "Om hen te herinneren die voor onze vrijheid hebben gevochten."

Honderden belangstellenden uit binnen- en buitenland staan op de Kanaaldijk in nieuwe Niedorp tegenover de plek waar ruim tachtig jaar geleden het vliegtuig, een Vickers Wellington T2990, neerkwam. De mannen waren op de terugweg van een bombardement op Bremen. Vijf inzittenden overleefden de crash niet, alleen de piloot wist door een parachute te ontsnappen aan de dood.

Pas in mei 2021 is het vliegtuig geborgen. De stoffelijke resten van de bemanningsleden zijn afgelopen jaar begraven op een militair ereveld van de Commonwealth War Graves Commission in Bergen op Zoom. De onthulling van het monument, ontworpen door kunstenaar Rutger Jan Bredewold uit Haringhuizen, is het sluitstuk van de jarenlange zoektocht.

Vlammen

Radan Bukva is één van de nabestaanden van de piloot van het gecrashte toestel. Hij is blij met de erkenning voor zijn oud-oom en het monument. "Vilém Konstancky was de broer van mijn oma. De hele familie is trots op hem." Bukva vindt het monument prachtig: "Ik vind het idee mooi dat de vlammen van het toestel worden uitgebeeld als vogels van vrijheid. Ik vind het erg mooi. De herinnering mijn oom moet levend blijven."

Beelden van de herdenking en de onthulling van het monument zie je in de video.