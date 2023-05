Omstreden boerderij Grootschermer geeft rondleiding: "Om het tegendeel te bewijzen"

De omstreden boerderij in Grootschermer, waar vorig jaar dode en ernstig verwaarloosde dieren werden aangetroffen, gaat een rondleiding geven. Dit om de online haat, negatieve reacties en zelfs doodsverwensingen te stoppen. Volgens de bewoners van de voormalige zorgboerderij klopt er namelijk niks van de berichten die in de media zijn verschenen.

In een reactie op onze post op Facebook nodigen de eigenaren mensen nu uit voor een rondleiding. "Ik zie hier voornamelijk nare berichten en zelfs diverse keren een doodswens", zo luidt de reactie. "We snappen dat er uitgegaan wordt van het nieuws, maar zouden graag het tegendeel aan jullie bewijzen!"

NH volgt de ontwikkelingen op de voormalige zorgboerderij Lambertushoeve al sinds er vorig jaar zes Schotse Hooglanders dood i n hun stal werden aangetroffen. Later werd tijdens een grote inval al het vee in beslag genomen. De eigenaresse staat hiervoor binnenkort bij de rechtbank terecht.

Ook dit keer bleek dat de verzorging van de dieren op de boerderij niet op orde was. Er werden geen dieren in beslag genomen, maar er zijn wel diverse overtredingen geconstateerd. Er is proces-verbaal opgemaakt en er zijn maatregelen opgelegd die de situatie voor de dieren moet verbeteren.

Volgende week zondag staat de koffie met taart klaar voor iedereen die langs wil komen. Er wordt zelfs aangeboden bezoekers op te halen als je geen eigen vervoer hebt. En voor 'wie niet kon wachten' opende de boerderij gisteravond ook al de deuren. Echt hard ging het nog niet met de aanmeldingen, want in een later bericht schreven de eigenaren: "Uit reacties blijkt dat het nieuws als waarheid aangenomen wordt. Jammer genoeg heeft niemand het lef of de tijd of de moeite genomen om vandaag van onze uitnodiging gebruik te maken."

Ook de lokale politieke partijen zijn naar eigen zeggen telefonisch uitgenodigd maar die zijn daar niet op ingegaan, tot teleurstelling van de eigenaren. "Het lijkt wel of, ondanks het fenomeen fake news, toch al het nieuws voor waarheid wordt aangenomen."

Spiegel

Kıvılcım Pinar, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Alkmaar, is inderdaad gebeld maar slaat de uitnodiging af. "Wij zijn hier geen partij in en gaan daarom niet op bezoek. Ik snap zijn frustratie, maar de NVWA heeft daar in de loop der tijd meerdere keren geconstateerd dat dieren verwaarloosd worden. Er is daar echt iets mis, misschien moet de eigenaar hulp zoeken."

NH zou wel graag op de uitnodiging ingaan, maar is vooralsnog niet welkom. Ook andere interviewverzoeken zijn tot nu toe afgewezen.