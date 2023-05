Zon, warmte en strakblauwe luchten: vandaag nog volop genieten van mooi weer

Hoewel het zonnetje vanmorgen overal wel door de wolken heen komt, kan er een dun laagje sluierbewolking overtrekken. "Soms is het zo dun dat de zon er zo gemakkelijk doorheen valt, dat je het eigenlijk niet eens in de gaten hebt", legt NH-weerman Jan Visser uit op NH Radio.

In de loop van de dag verdwijnt die bewolking. "De temperatuur gaat fors omhoog. Het wordt op Texel 16 graden en in Het Gooi 20", voorspelt Visser. "Dat zijn aangename temperaturen." Op andere plekken in Nederland wordt het zelfs 23 graden. "Het kwik pakt vandaag eens flink uit", lacht de weerman.

Het kan vandaag aan de kust flink waaien. De wind komt vanuit het oosten. "IJmuiden meldde vanmorgen nog windkracht 6", zegt Visser.

Regen en onweer

De lente lijkt eindelijk lekker door te pakken, maar er komt alweer regen om de hoek kijken. "Vanavond zien we dat de bewolking al dikker wordt. Tijdens de Nationale Herdenking blijft het wel droog. Later vanavond kan er in het zuidwesten wel een bui vallen en bij ons de komende nacht. Er is ook kans op onweer dan", zegt Visser.

Het wordt morgen geen ideaal weer voor de bevrijdingsfestivals. "Morgen in de ochtend het meest droog weer, met af en toe wat zon ook", gaat Visser verder. "En in de middag ontstaan er flinke regen en onweersbuien." Visser zegt dat het met name gaat regenen in het binnenland. "Niet dat onze provincie er helemaal van gevrijwaard blijft, maar zeker in de kustgebieden en op Texel zal het met de buien waarschijnlijk wel meevallen." Het koelt niet enorm af, het wordt morgen zo'n 17 tot 18 graden.

Zaterdag valt de regen volgens de weerman ook wel mee. "Het wordt dan zo'n 19 tot 20 graden. Maar zondag dan is de buienkans aanzienlijk groter en is de temperatuur een graad of 17." De wisselvalligheid zal volgens Visser voorlopig wel zo blijven, en na maandag wordt het zelfs weer ietsje kouder.