Zo ziet Bevrijdingsdag er in West-Friesland uit

De vlag kan uit, we staan stil bij 78 jaar vrijheid. In West-Friesland wordt Bevrijdingsdag niet groots gevierd, toch zijn er hier en daar wel plekken waar met een festival of vrijmarkt stilgestaan wordt bij onze vrijheid.

Sjef Kenniphaas

Vanmorgen om 8.00 uur starten de festiviteiten al in de gemeente Opmeer. Daar organiseert de stichting Jeugd en Jongeren Opmeer een vrijmarkt op recreatieterrein De Weijver. Tot 14.00 uur kunnen daar op een kleedje tweedehands spullen worden verkocht. Kinderen mogen gratis het terrein op. Verkopers die met auto het veld op willen, moeten vijf euro betalen per voertuig. Met dit geld wordt de huur van het terrein betaald. Het restant gaat in de pot van de stichting. Sinds gisteravond is een groep Opmeerders in estafettevorm het Bevrijdingsvuur uit Wageningen lopend naar Hoogwoud aan het brengen. Ze hopen om 15.00 uur aan te komen bij recreatieterrein De Weijver met het vuur. Enkhuizen pakt uit Enkhuizen pakt tot nu toe elk jaar nog uit met Bevrijdingsdag. Van 11.00 tot 16.30 uur is er een kinderfestival op het Wilhelminaplantsoen. Kinderen kunnen er pony rijden, geschminkt worden en er is een circusschool. Ook is er tijdens het festival een rommelmarkt speciaal voor kinderen. Om 12.00 uur is er op het Landje van Top bij de Drommedaris een vrijheidsmaaltijd. Vrijwilligers hebben iets lekker gemaakt, er is muziek en op een feestelijke manier wordt de vrijheid gevierd. Tekst gaat verder.

Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen heeft vannacht ook het Bevrijdingsvuur opgehaald uit Wageningen. Ze komen rond 13.15 uur met de fakkel aan bij de Koepoort en maken een ronde door de stad. Om 14.00 uur zal de burgemeester met de fakkel het bevrijdingsvuur ontsteken bij het kinderfestival. In de Westerkerk is in de middag ook nog een programma. De stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen houdt een toespraak, er is muziek en een bingo. Groot bevrijdingsfestival Ursem Naast Enkhuizen pakt Ursem dit jaar Bevrijdingsdag ook groots aan. Na vijf jaar keert een festival in het dorp weer terug. Op het Batterplein zijn er van 15.00 tot 21.00 uur festiviteiten voor jong en oud. Er is een rommelmarkt, een programma speciaal voor kinderen, muziek en eten. Voor het festival begint komt het vrijheidsvuur om 11.30 uur aan in de gemeente, opgehaald door een groep fietsers die in estafette van Wageningen naar Ursem zijn gefietst. Het vuur wordt naast het monument geplaatst en wethouder Rosalien van Dolder zal er een woordje houden. Theater op de bon Niet op Bevrijdingsdag, maar wel op 6 en 7 mei is er een theaterroute door Hoorn, georganiseerd door de stichting Op Roet. Er zijn twee theaterroutes die je leiden langs drie oorlogsverhalen die nagespeeld worden. "Het zijn interessante, indrukwekkende maar ook afschuwelijke verhalen”, vertelt artistiek leider Ingrid Docter. “Veel verhalen over vrouwen ook die in het verzet zaten. Of die bijna hebben samengeleefd met de Duitsers en ondertussen in hun huis toch nog onderduikers hadden zitten." De verhalen zouden in 2020 opgevoerd worden om 75 jaar bevrijding te vieren. "Maar door corona ging dat toen niet door." Het publiek kan nu eindelijk kennis maken met deze verhalen. De start is om 12.30 uur of om 14.30 uur, zowel op zaterdag als zondag, vanaf de Boterhal. Een gids leidt het publiek langs de drie theatervoorstellingen.