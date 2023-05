Oekraïense Yara uit Hilversum emotioneel over bezoek Zelensky: "Zijn speech geeft mij hoop"

President Volodymyr Zelensky kwam onverwachts naar Nederland en gaf vandaag een speech in Den Haag. Dit maakte veel indruk op de Oekraïense Yara Yachnyk (18) die een jaar geleden naar Hilversum vluchtte, omdat haar eigen dorp te gevaarlijk werd.

Yara over speech Zelensky - NH Nieuws

Toen de president gisteren zijn verrassingsbezoek aankondigde, was dat goed nieuws voor de 18-jarige Yara. "Ik ben erg trots op de president van ons land. Hij laat zien dat hij er voor ons is en hij vraagt veel aandacht voor de ramp." Met name zijn speech maakte veel indruk. "Zijn woorden geven mij - en veel andere Oekraïense vluchtelingen - hoop."

Hoewel ze het niet gemakkelijk vindt om weg te zijn uit Oekraïne, voelt ze zich wel heel veilig in Hilversum. "Het dorp zal nooit mijn thuis zijn. Maar het voelt, mede dankzij de steun van de inwoners en de mogelijkheden die dit land mij biedt, hier erg vertrouwd."

Taalbarrière

Yara studeert aan de Universiteit Utrecht en helpt daarnaast vluchtelingen in de Oekraïense opvang. "Veel vluchtelingen spreken geen Engels, laat staan Nederlands. Ik vind het lastig om te zien dat ze hier door de taalbarrière veel minder kansen hebben dan in hun thuisland. Ik doe alles wat ik kan om hen te helpen."