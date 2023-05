Oekraïense president Zelensky geland op Schiphol

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is rond 22.20 uur geland op de Kaagbaan op Schiphol in het Nederlandse regeringstoestel, de PH-GOV. Het bezoek is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland als Oekraïens staatshoofd.

Het ANP berichtte vanavond dat president Zelensky mogelijk met het Nederlandse regeringstoestel, op weg naar Nederland was. Voorafgaand was er niks aangekondigd over zijn bezoek. Het staatshoofd was eerder woensdagmiddag aanwezig in de Finse hoofdstad Helsinki, waar hij deelnam aan een ontmoeting van leiders van de Scandinavische landen en IJsland.

Wat de president in Nederland komt doen, is vooralsnog onduidelijk. Er gaan geruchten over dat hij morgen een toespraak in Den Haag zal gaan geven.