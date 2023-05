Leonard (92) onthult 29 struikelstenen op de plek waar hij zelf ondergedoken zat

De 92-jarige Leonard Vis heeft gisteren achter het Singer Laren 29 fonkelnieuwe struikelstenen en een monument onthuld, voor de 29 Joodse onderduikers die verborgen zaten in het pension dat daar vroeger stond. Vis was zelf één van hen, maar overleefde als enige de oorlog. Voor de onderduikers die de oorlog niet overleefden, onthulde hij gisteren de struikelstenen en het monument.

Het lijkt een doodgewone plek, maar op de parkeerplaats van museum Singer Laren stond vroeger pension De Hoeve. En die plek kent een bijzondere geschiedenis. Op 30 september 1943 speelde zich er een drama af. De 30 onderduikers die er verborgen zaten werden verraden en door de Sicherheitsdienst en de Larense politie opgepakt en gedeporteerd.

Allemaal werden ze vermoord, maar één iemand wist te ontkomen door uit de trein te springen en opnieuw onder te duiken: de toen nog jonge Leonard Vis. Wonder boven wonder overleefde hij de oorlog. Na de bevrijding emigreerde Vis naar de Amerika, maar vestigde zich uiteindelijk in Toronto, Canada.

En nu staat de inmiddels 92-jarige Vis op exact die plek waar het toen allemaal gebeurde. Voor zijn mede-onderduikers liggen nu 29 struikelstenen te fonkelen in de avondzon. Het zijn daarbij ook de eerste struikelstenen die in Laren zijn gelegd. Naast de struikelstenen is ook een klein monument onthuld. Hierop is het verhaal van het voormalige Pension De Hoeve en Leonard Vis te lezen.

Nog even bij ze zijn

Na de onthulling spreekt Vis vol lof over de pensionhouder: Ies Bleekrode. "Een individualist par excellence. Hij was uiterst ongehoorzaam tegen het wettelijk gezag." De pensionhouder Isaac 'ies' Bleekrode verborg samen met zijn vrouw Els Garms in tijdens de oorlog totaal 32 Joodse onderduikers in zijn pension. Leonard was daar één van. "Daarom ben ik vanavond hier. Om nog even bij ze te zijn", vertelt hij.

