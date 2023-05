Honderden mensen op de Dam voor 'inclusieve' herdenking: "Geen protest, maar een aanvulling"

"Zo herdenken we vandaag het leed dat Nederland andere mensen heeft aangedaan, met respect naar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog", legt mede-initiatiefnemer Rishma Kubsing uit. "Dan kunnen we morgen het leed herdenken wat Nederland is aangedaan. Als we elkaar zien en herkennen, dan kunnen we op 5 mei in verbondenheid bevrijdingsdag vieren."

Er is al jaren discussie over wie wel en niet herdacht moet worden bij de Nationale Dodenherdenking. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden alleen militairen en verzetsstrijders herdacht en later ook de burgerslachtoffers, maar tegenwoordig herdenken we op 4 mei alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds de jaren '40-'45. De organisatoren van deze herdenking op de Dam vinden dat echter te eenzijdig en willen dat er ook ruimte komt voor slachtoffers van bijvoorbeeld het koloniale verleden.