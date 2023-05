Afschieten van vossen in Eempolder stilgelegd: nog week verboden tot uitspraak Raad van State

Het afschieten van vossen in de Eempolder is tijdelijk verboden totdat de Raad van State volgende week een uitspraak doet. Dat heeft de Raad van State met een besloten na de zitting donderdagmiddag. Drie natuurorganisatie proberen al langere tijd het afschieten te voorkomen, terwijl de beheerder van de polder pleiten vóór het afschieten om de eieren van de broedende, beschermde weidevogels te beschermen.

Gisteren ging de ontheffing voor het afschieten van vossen in de polder bij Eemnes in. Vossen hebben het namelijk voorzien op de eieren van de broedende weidevogels. Met het afschieten van de vossen moet moet de populatie beschermde vogels in stand blijven. Sinds gisteren is de faunabeheereenheid dan ook begonnen met afschieten.

Maar daar proberen drie natuurorganisaties al langere tijd een stokje voor te steken via een langdurige juridische strijd, die donderdagmiddag uiteindelijk bij de Raad van State terecht is gekomen. Het gaat om de Faunabescherming, Fauna4Life en Animal Rights.

Nu bepaalt de Raad van State met een zogenoemde ordemaatregel dat de situatie 'tijdelijk bevroren' wordt zoals die was vóór 3 mei tot er volgende week een uitspraak komt, zo laat de voorzitter van de Raad van State weten. Intussen loopt de bodemprocedure nog wel.

'Geen voorafje'

"Ik hoop niet dat dit het voorafje voor later is", reageert Jeroen Nuissl van de faunabeheerseenheid Utrecht teleurgesteld. De beheerder benadrukt dat het afschieten van de vossen een laatste redmiddel is voor de weidevogels en dat er daarvoor al heel veel maatregelen zijn genomen om de vogels te beschermen.

Wel erkent Nuissl dat er de afgelopen dagen al vossen zijn afgeschoten in de Eempolder. Hoeveel dat er precies zijn geweest in dit korte tijdsbestek durft hij niet te zeggen.

Aan de andere kant van de zaal zat Harm Niesen van de Faunabescherming. "Nu is er nog hoop", reageert hij. Wat de daadwerkelijke uitspraak zal gaan worden volgende week durft hij nog niet te voorspellen.