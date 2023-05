Deze Zaanse jongeren houden de verhalen over de oorlog levend: 'Vooral blijven praten'

Mirre, Kjeld, Nikki en nog dertien andere jongeren spelen vanavond een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog. Normaal bedenken de Zaankanters zelf de verhalen, maar vandaag worden die van de overlevenden verteld. Kjeld over één van hen: "Je zou verwachten dat ze een slachtoffer zou zijn, maar ze is juist heel sterk."

De gesprekken hebben veel indruk op de jongeren gemaakt. "Als je de geschiedenisboeken leest, is het bevrijding en iedereen is blij", vertelt de 18-jarige Kjeld Reitmaier. Hij vervolgt: "Maar dat is dus niet het verhaal. Zeker niet in dit geval." Kjeld doelt op het leven van Nanny Peereboom.



De nu 82-jarige Nanny Peereboom wordt tijdens de oorlog geboren. Ze wordt volgens Kjeld ondergebracht bij een gezin in Zaandam. Na de oorlog gaat ze weer terug naar haar moeder. Kjeld: "Vanuit haar perspectief werd zij uit het gezin dat haar had opgevoed weggehaald. Door een compleet vreemde eigenlijk."

'Juist heel sterk'

De bevrijding zorgt ervoor dat Peereboom terug gaat naar haar moeder. Er wordt niet meer over de oorlog gesproken. "Het was een taboe onderwerp", begrijpt Kjeld van Peereboom. De beschrijving van de gebeurtenis maakt veel indruk op de 18-jarige. "Je zou verwachten dat ze een slachtoffer zou zijn, maar ze is juist heel sterk. Dat viel mij op."

