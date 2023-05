Van monument tot museum: hier herdenkt Amstelland vanavond oorlogsslachtoffers

Zoals in het hele land worden ook in Amstelland vanavond op meerdere plekken oorlogsslachtoffers herdacht. NH Nieuws zet de verschillende herdenkingen voor je op een rij.

Amstelveen De grootste herdenking van de regio is bij het oorlogsmonument 'Aan hen die vielen' bij de ingang van het Burgemeester Broersepark. Het programma wordt om 19.30 uur afgetrapt met muziek van het Harmonie Orkest Amstelveen, gevolgd door drie toespraken. Behalve burgemeester Tjapko Poppens zullen ook kinderburgemeester Lode en schrijver/dichter Amanda ten Cate de aanwezigen toespreken. Bekijk hieronder beelden van de ceremonie van vorig jaar, toen er vanwege de Russische inval in Oekraïne extra aandacht was voor de situatie in dat land. Tekst gaat verder onder de video.

Na de taptoe, de twee minuten stilte en het Wilhelmus, worden er kransen bij het monument gelegd. Tot slot krijgt iedereen de gelegenheid om langs het monument te lopen en bloemen neer te leggen. Aalsmeer Wie in Aalsmeer wil herdenken, kan voor zover bekend op vier plekken terecht: in/bij het gemeentehuis, in Aalsmeer Oosteinde en in Kudelstaart. De grootste herdenking begint in de burgerzaal van het gemeentehuis, waarna de ceremonie buiten bij het monument wordt voortgezet. De herdenking in Oosteinde is bij het monument Hell's Fury aan de H. Buismalaan, en wordt begeleid door mannenkoor Con Amore. Twee veteranen staan tijdens de herdenking op erewacht en leggen namens de gesneuvelde militairen een krans. In Kudelstaart worden de oorlogsdoden bij het monument De Propeller herdacht. Behalve een toespraak klinken hier ook gedichten, die zijn geschreven en worden voorgedragen door leerlingen van Kudelstaartse basisscholen. De kleinste herdenking van Aalsmeer is zoals gebruikelijk die in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 bij Fort bij Aalsmeer. De herdenking vindt buiten plaats, bij het Missing Man Salute-monument, waar ook bloemen worden gelegd. Uithoorn In Uithoorn staan twee herdenkingen op het programma: één bij het stiltemonument tegenover de Thamerkerk in Uithoorn zelf, de ander in het Egeltjesbos in De Kwakel. De ceremonie bij het stiltemonument wordt voorafgegaan door een stille tocht. Die start om 19.30 uur bij het Spoorhuis en voert deelnemers via de Stationsstraat, het Piet de Kruifviaduct en de Wilhelminakade naar de Thamerkerk. Na de twee minuten stilte geeft burgemeester Pieter Heiliegers een toespraak en draagt dorpsdichter Peter Borghaerts eigen werk voor. Tekst gaat verder

Wie graag wat dieper in het verleden duikt, is vanmiddag welkom in Filmtheater Gerrit aan de Alfons Arienslaan. Daar wordt vanaf 15.30 uur de documentaire 'Het Verzwijgen' vertoond, waarin Marieke van der Winden op zoek gaat het oorlogsverleden van haar familie. Bekijk hieronder de trailer van de documentaire. Lees door onder de video.

Ouder-Amstel In Ouder-Amstel worden vanavond twee stille tochten gelopen. Die begint om 19.50 bij de Amstelkerk in Ouderkerk en leidt deelnemers naar het monument bij het gemeentehuis. Nadat burgemeester Joyce Sylvester een krans heeft gelegd, zal daar om 20.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen Het programma begint om 19.15 uur in de Amstelkerk. Daar dragen scholieren van de Jan Hekmanschool gedichten voor en klinkt muziek van gitarist Ton Terra en fluitist Frieda Jacobowicz. De andere stille tocht is in Duivendrecht. Ook daar begint de tocht om 19.50 uur en voert deelnemers van de Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg naar het monument in de Begoniastraat. Ook deze tocht wordt voorafgegaan door een programma in de kerk. Dat begint om 19.15 uur.