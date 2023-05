Op deze plekken in de IJmond kun je herdenken tijdens de Nationale Dodenherdenking

Vandaag staat in het teken van de Nationale Dodenherdenking. Op verschillende plekken in de IJmond kun je stil te staan bij deze dag van herdenking.

Een andere bijzondere herdenking vindt plaats in IJmuiden, bij Tata Steel. Zoals ieder jaar worden daar 69 medewerkers van de hoogovens herdacht. Een van hen is Fons Bouchier. Om 10.00 uur worden er kransen gelegd en toespraken gehouden, onder meer door de directie van Tata Steel.

Het verhaal van Fons Bouchier

De familie van Fons Bouchier heeft historisch onderzoek gedaan naar het lot van hun verre neef. Hij werkte voor de oorlog voor de hoogovens, maar tijdens de oorlog als koerier voor het verzet. Daarvoor werd hij door de nazi's opgepakt en uitgebreid verhoord. Bouchier weigerde te praten. Uiteindelijk overleed hij toen hij nog maar 20 jaar oud was, door toedoen van de nazi's in 1944 in kamp Neuengamme. Hij is één van de 69 slachtoffers en medewerkers van de hoogovens die vermeld staan op het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat in IJmuiden. Zoals ieder ja wordt hij, samen met 68 anderen, bij de ceremonie op 4 mei herdacht.