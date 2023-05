Amsterdammers rouwen om buurtreiger Rinus: "Echt eentje met karakter"

Rinus, de iconische buurtreiger van de Jordaan, is overleden na een tragisch ongeluk. Het dier was sinds 2012 een bekend beest in de buurt en werd geliefd door de bewoners van de Palmgracht. Rinus stond bekend om zijn tamme karakter en was nooit te verlegen om bij bewoners rond te hangen voor wat lekkers.

"Een reiger met karakter was het", aldus bewoner Simone. "Het was een echte bourgondiër", vertelt dierenliefhebber en filmregisseur Eddy Terstall. Hij liep overal rond hier en wist precies wanneer hij bij wie langs kon gaan voor een lekker hapje, maar het liefst kwam hij bij Miep Terstall op bezoek om wat stukjes worst te scoren. "Hij wist precies 's morgens als ik opstond en hij zag me voor het raam staan, dan kwam hij aangevlogen en ging hij op de lantaarnpaal voor mijn huis zitten."

De territoriale Rinus was niet de enige reiger in de buurt en had regelmatig mot met 'indringers'. Dat is hem uiteindelijk fataal geworden; de andere reigers werden altijd weggejaagd door Rinus maar vorige week is hij tijdens de ruzie tegen een auto aangevlogen en te water geraakt, waarna hij zijn vleugel brak. De dierenambulance heeft nog een poging gedaan om 'de bekende buurtbewoner' te redden maar moest Rinus toch laten inslapen.

"Het ging gewoon als een lopend vuurtje: Rinus is aangereden, Rinus is dood, hij is met de ambulance mee", vertelt een bewoner die het er moeilijk mee heeft. Inmiddels doen andere reigers een poging om zijn geliefde positie over te nemen, maar "we moeten een beetje aan de nieuwe wennen, het wordt nooit meer Rinus", aldus Miep.