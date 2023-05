Cindy's restaurant zit ramvol na bezoek oud-president: "This was Obama's table"

Volle tafels en een roodgloeiende telefoon: het is druk bij Restaurant 1612 in Noordbeemster na het bezoek van oud-president Barack Obama. Sindsdien wordt de Alkmaarse eigenaar Cindy van Westen continu gebeld voor interviews. Ze was maandagavond zelfs te gast bij Eva Jinek. "Ons restaurant is regionaal wel redelijk bekend, maar dit hebben we nog niet eerder meegemaakt."

Het is woensdagmiddag even na 14.00 uur. Het tafeltje waar Barack Obama zat, is nog in originele staat opgedekt. "This was Obama's table", staat er op een papiertje.

Ongeveer vijftig uur eerder stond de oud-president zomaar voor Cindy's neus. Die maandagmiddag genoot hij in een apart zaaltje van een geitenkaassalade, patat van aardappels uit de Beemster en een Ice Tea Green.

"Achteraf vallen er toch wel wat puzzelstukjes op zijn plaats", zegt Cindy tegen mediapartner Alkmaar Centraal. Ze doelt op een aantal Amerikaanse gasten, die zaterdag rondkeken en vroegen of het restaurant maandag open was. "Dat is op zich niet zo bijzonder, maar krijgt nu een hele andere betekenis."

Tekst gaat verder.