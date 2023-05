Groot graffitikunstwerk met bomen en tv's krijgt prominente plek op Hilversumse Groest

Wat iets minder gesmeerd gaat, is het graffiti spuiten vanaf een hoogwerker. Kunstenaar Eric van der Vegt is niet bang voor hoogtes, maar vindt het wel wat makkelijker om vanaf een stabiele ondergrond te werken. Van der Vegt: "Toen ik maandagavond na een hele dag werken thuiskwam, had ik wel een beetje zeebenen."

Binnen een mum van tijd was het project goedgekeurd door de beheerder van de gevel. Van de Wetering: "Via een crowdfunding en met behulp van Stadsfonds Hilversum hadden we de financiën gauw rond. We konden daarom al snel beginnen met werken. Het ging allemaal heel gesmeerd."

Op de gevel is straks veel groen te zien, met tv's die dienen als vogelhuisjes. Een ontwerp van René Gruijs waar iedereen direct razend enthousiast over was. Initiatiefnemer Raoul van de Wetering: "Ik vond de gevel er altijd zo kleurloos uitzien. Het leek mij leuk om er iets bijzonders op te zetten, wat te maken had met Hilversum. En toen kwam René met dit goede idee."

Ook is het belangrijk dat de machine genoeg ruimte krijgt en dat niemand onder de bak rondloopt. Dat is op een drukke Groest nog wel eens lastig. Op zo'n dag als vandaag - met de markt - is het voor Van der Vegt daarom te gevaarlijk om door te werken. Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat het over een maand af is.

QR-code

Niet alleen het werk van Van der Vegt schittert binnenkort boven de winkel. "Het plan is om ergens op of rondom het scherm een QR-code te zetten, die creatievelingen kunnen scannen. Daarmee kunnen ze hun eigen creaties op het scherm projecteren."

Of dit allemaal technisch haalbaar is, is nog niet helemaal duidelijk. Eerst maar even het eigen kunstwerk afmaken.