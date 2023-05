Ondanks kritiek laten zij hun vlag omgekeerd: "Juist voor onze vrijheid"

De verschillende verzoeken uit den lande om de vlag met 4 en 5 mei goed te hangen, zijn ook Renate van Vliet niet ontgaan. "We hebben het er gisteren naar aanleiding van een tv-programma wel over gehad: wat gaan we doen met de vlag?", aldus van Vliet. "Wij zijn een bedrijf dat dienstverlenend is voor agrariërs en wij steunen ze met alles. We zijn het eens met hun eisen. Dus in dat opzicht willen we de vlag laten hangen. Aan de andere kant hebben we heel veel respect voor alle mensen die voor onze vrijheid dierbaren verloren hebben, zowel in de Tweede Wereldoorlog als in deze tijd. Dus wij kiezen voor beide kanten." De onderneemster zal morgen dan ook, naast de omgekeerde vlag, óók een normaal wapperende Nederlandse vlag ophangen.