Dagboek onthult hoe Johanna op haar 16e achter Duitse tralies belandt: "Moeder was rebels"

Johanna Engel uit Hippolytushoef zat tijdens de Tweede Wereldoorlog als 16-jarige maar liefst zes maanden gevangen in het Oranjehotel in Scheveningen. Na haar vrijlating schreef ze een dagboek over haar tijd daar, in dichtvorm en vol mopjes over de Duitsers. Dit bijzondere schrift kwam in handen van haar dochter, die besloot het te schenken aan het Oranjehotel. "Mijn moeders motto was: lach, ook als het pijn doet."

Een turbulente jeugd volgde, waarin Jans veel tegenslag te verduren kreeg, zoals ze het zelf later omschreef. Op haar vijftiende vond ze een betrekking als hulp bij een gezin in Eindhoven waar ze ook in huis ging wonen. Het was de eerste plek waar ze zich echt op haar gemak begon te voelen.

"Mijn moeder was heel bijzonder, heel rebels", vertelt dochter Maryan Rosbender vanuit Sydney. "Zo trok ze tijdens een dansfeest in de Concordia in Hippolytushoef eens een stoel weg onder een Duitser. Toen hij haar een klap in het gezicht gaf, sloeg ze met dezelfde gang terug."

"Ik maakte er snel vrienden en het leven begon er rooskleurig uit te zien. Hoe snel kwam ik erachter, dat dat niet lang kon duren. Na een bijzonder fijne avond ging ik naar bed, en ik wilde alleen maar dromen over alle fijne dingen die mijn leven zo interessant maakten. Maar voor ik wist wat er aan de hand was, wekten de vliegtuigen mij. Je zou denken dat het einde van de wereld nabij was. Heel snel wisten we dat Holland binnengevallen werd door Duitse bommenwerpers en het kostte Duitsland maar vijf dagen om Nederland te veroveren."

"De oorlog was in volle gang, en het duurde niet lang voor ik ontdekte dat zij sympathiseerden met de Duitsers terwijl ik voor de andere partij was. Maar afgezien daarvan konden we het goed met elkaar vinden. Het hoofdkantoor was direct naast ons, dus ik wist van meneer en mevrouw Hender wanneer de nazi's mensen op zouden pakken en naar Duitsland zouden sturen om te werken. Dus midden in de nacht, glipte ik het huis uit op mijn fiets en klopte ik mensen uit bed om ze te waarschuwen dat ze zich moesten verstoppen. Heel handig wanneer je eerstehands informatie krijgt. Het was ook handig dat ik de telefoonkabels kon doorknippen als de Duitsers in de stad aan het feesten waren."

Jans bracht 6 maanden door in het Oranjehotel. "Het enige wat ze over de tijd in het hotel vertelde, is dat er een vriendelijke Duitse bewaker was, die haar fruit bracht."

“De cel van dien Heer Hoe heet hij ook weer? Zit hier in cel 384 Dus als je hem wilt laten groeten Trap je maar even zonder iets te zeggen op mijn voeten We mochten in het geheel niet praten Want als ze dat hadden in de gaten”

Het is niet het einde van haar tijd in het Oranjehotel, want nog geen 24 uur later zit ze alweer vast. Ze vertelt er later zelf over in haar notities:

"Ik ontmoette in de gevangenis een meisje, Hans Rooswindal. Zij was een paar weken voor mij vrijgelaten en liet me beloven dat ik haar op zou zoeken voor ik naar mijn vaders huis zou terugkeren. (...) Het was een heel vriendelijke familie, de moeder zei dat we maar een rondje moesten gaan lopen terwijl zij het eten bereidde. We liepen door de stad [Den Haag] en er was een parade gaande van alle Nederlandse mannen die in een legereenheid dienden die met Duitsland sympathiseerde. Hans maakte een paar sarcastische opmerkingen en voor je het wist pakten ze haar op en namen haar mee. Haar ouders waren erg overstuur en na wat telefoneren ontdekten ze dat ze in het Duitse hoofdkantoor in de stad was. Dus Tony, haar 20-jarige zus en ik sprongen in een tram om haar te vinden.

Het duurde een paar uur voor we haar mochten zien. Ik keek om me heen en zag een trap die naar buiten leek te leiden. Ik zag de voeten van mensen die langsliepen. Tony was aan het praten met Hans en voor ik doorhad wat ik deed, nam ik haar hand en zei ik "ren, daar, we kunnen buiten komen." We haalden de straat en voor we het door hadden waren we aan beide kanten omsingeld door Duitse soldaten. Daar gaan we weer: niet een gevangene, maar twee. Het kostte me maar een uur om weer terug te zijn in die bekende omgeving, iedereen die ons herkende was verbaasd om ons weer te zien."