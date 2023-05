De dansvoorstelling Trien is een ode aan de bijzondere West-Friese verzetsheldin

In 'Trien' wordt het gedicht van de Hoornse verzetsheldin Trien de Haan in de uitvoering van een dansvoorstelling vertolkt. De jonge danseressen verdiepten zich, onder leiding van theatermaker Nanska van de Laar, in de geschiedenis van Hoorn ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Theatermaker Nanska van de Laar vertelt dat de dansvoorstelling gebaseerd is op een gedicht van Trien, genaamd 'Appél-gedachten'. "Tijdens het appél moesten ze vaak uren staan, want iedereen werd geteld. Als er één iemand miste, begon het tellen weer opnieuw. Net zo lang tot iedereen geteld was."

Gedichten

Verzetsstrijder Trien de Haan werd in 1942 opgepakt. Ze overleefde concentratiekamp Ravensbrück en schreef een gedicht over haar gedachten tijdens de appéls. Gisteren werd ze nog geëerd met een plaquette voor haar en haar gezin.

In de voorstelling spelen de gebaren van samen, kracht en hoop een belangrijke rol. Daarnaast wordt de toeschouwer meegenomen in de vraag van het waarom. De jonge danseressen proberen zich een voorstelling te maken van hoe het in de oorlog moet zijn geweest. "In je hoofd moet ook beleven wat hun hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld de pijn. Ik probeer me te concentreren, maar betwijfel of ik er echt wat bij voel."

De voorstelling wordt op 4 mei twee keer gespeeld in De Boterhal in Hoorn, ter gelegenheid van het evenement Theater Na De Dam. Beide voorstellingen zitten al vol.