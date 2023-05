ABC Architectuurcentrum bouwt aan de toekomstige stad met heel veel Lego

Bijna verscholen achter grote plastic bakken met op kleur gesorteerde Legostenen maakt een groepje kinderen bouwwerken in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Een vrijwilliger van het museum aan het Groot Heiligland leidt alles in goede banen. "Dat doen we vaak in de schoolvakanties", zegt directeur Gabriel Verheggen.

Het architectuurcentrum bestaat inmiddels bijna 35 jaar. "Dit pand is een voormalig ziekenhuis", legt Verheggen uit. "We trokken er in 1989 als een soort anti-kraak in. En met succes, want we zitten er nog steeds."

Jaarlijks trekt het museum tussen 12.000 en 15.000 bezoekers. "We willen onze bezoekers verbazen en verrassen. Mensen bewust maken van hun eigen leefomgeving. Waarom voel je je ergens prettig? Waar ligt dat aan? Dat proberen we hier te laten zien."

60.000 Legostenen

In het ABC Architectuurcentrum zijn wisselende exposities over stedenbouwkunde en architectuur te zien. Verder worden er lezingen, workshops en rondleidingen gehouden. En dus met Lego gespeeld.

Verheggen: "In het verleden hadden we een tentoonstelling over maquettes. Daar zat een enorm grote maquette bij, die van 60.000 Legostenen was gemaakt. We mochten die steentjes uiteindelijk hebben en daar kan je hier nu zelf mee spelen."

Drie kinderen tonen trots hun creatie: het lijkt een postmodern gebouw met veel oranje accenten te zijn. Navraag leert dat het een grote vulkaanuitbarsting voorstelt.

Tekst gaat door onder de foto