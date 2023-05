Ligt een bommenwerper met een deel van de bemanning nog onder de snelweg A7?

Ligt er onder de snelweg A7 bij Wognum nog een bommenwerper en een deel van de bemanning? Tijdens een crash op 29 juni 1943 verdween een groot deel van het vliegtuig diep in de grond en de berging verliep moeizaam. Is er dus wel voldoende onderzoek gedaan?

Volkert Nobel (94) is resoluut. "Het kan niet dat alle lichamen zijn geïdentificeerd", zegt hij. Als 13-jarige jongen ziet hij vanuit zijn ouderlijk huis in Bobeldijk het vliegtuig in de lucht. Brandend, nadat het op de weg terug van een bombardement in Keulen is beschoten door de Duitsers.

Wel een crash, maar geen explosie

"Het leek net een vallende ster", vertelt hij. "Daarna verwacht je een vuurzee, maar die kwam niet. Dat vonden we vreemd." De ruim 20 meter lange bommenwerper met een spanwijdte van 30 meter boort zich bij de Hoornseweg in Wognum in de grond en raakt daarbij een hoofdwaterleiding.

"De brand doofde daardoor onmiddellijk. Maar van het vliegtuig was weinig over. De impact was enorm. Alleen het staartstuk was nog zichtbaar", legt Trudy Schouwe-Schouten van Historische Stichting De Cromme Leeck uit. Zij heeft onderzoek gedaan naar de crash.

Resten in een sinaasappelkistje

Behalve een schep is er niets om het toestel uit te kunnen graven. Bovendien willen de Duitsers de waterleiding zo snel mogelijk repareren en de weg tussen Wognum en Hoorn vrijmaken. "Alleen het lichaam van de staartschutter is gevonden. De lichaamsresten van de andere zes kon in een sinaasappelkistje", vertelt Nobel die zich baseert op verklaringen van een toenmalige PWN-medewerker.

