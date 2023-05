Mo en Avani presenteren Hilversumse talkshow: eerste uitzending over Oekraïense vluchtelingen

Hilversum heeft een nieuwe talkshow: vanuit het centrum van Hilversum is vanaf vandaag wekelijks LAB Mediaplein Talks te zien op NH Gooi. De presentatie is in handen van Avani Kille en Mohamed Alnour, twee talentvolle Hilversumse scholieren.

De eerste uitzending staat in het teken van Oekraïense vluchtelingen in Hilversum. Avani en Mohamed gaan in gesprek met zes studenten van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

De studenten maakten als afstudeerproject video’s voor NH Nieuws over het leven van Oekraïners in Hilversum. Dit deden ze niet alleen voor een mooi schoolcijfer: "Er zijn altijd veel vooroordelen over vluchtelingen waar ze ook vandaan komen. We willen bijdragen aan het beeld dat kijkers van NH Gooi hebben over vluchtelingen", vertelt één van de studenten.

Heftige verhalen

Bij het produceren van de video's kwamen de studenten heftige verhalen tegen: "Je hoort verschrikkelijke dingen, die je zelf ook een plekje moet geven. Het helpt om erover te praten. Je maakt het van dichtbij mee, waardoor je anders naar vluchtelingen en gebeurtenissen kijkt. Dat vind ik heel waardevol."

Hilversum blijkt vooral een gastvrije gemeente, volgens de studenten. "Er zijn veel gastgezinnen, veel vrijwilligers. Mensen komen zelf met initiatieven."

Taalbarrière

De presentatoren praten ook met Yara en Natalia, beiden gevlucht vanuit Oekraïne. Ze vertellen over hun reis naar Nederland en de uitdagingen waar ze nu voor staan. Natalia: "Mijn grootste probleem was het leren van de taal. Soms wilde ik gewoon ergens weggaan, omdat ik niet goed kon communiceren."

Dit herkent ook Yara: "Er is soms een taalbarrière, maar Nederlanders zijn erg open en aardig. Ze doen echt hun best voor ons."