Koeien van uitgekochte veehouder Dennis Smit verhuizen naar nieuwe boerderij

Een hele operatie: deze week verhuisde veehouder Dennis Smit uit Ursem zijn 93 koeien naar de nieuwe boerderij aan de andere kant van het dorp. Het familiebedrijf in Polder Mijzen is opgekocht door de provincie, omdat er natuur moet komen. "Ik heb er wel wat slechte nachten van gehad."

's Morgens vroeg draaien de veewagens het erf op. Er wordt nog een bak koffie gedronken voor de operatie van start gaat. De spanning is van Smit's gezicht af te lezen. "Ze zijn nog nooit vervoerd." Met een ruime 90 koeien en ook het jongvee, moeten er 160 dieren worden verhuisd. De reis is slechts vier kilometer maar dat maakt het niet minder stressvol. "Ze waren brandschoon, maar schijten elkaar helemaal onder."

Eind 2019 ontdekken ze dat er een claim op hun land zit. Vijftig van de zestig hectare grond, moet natuurgebied worden. Dennis: "Als dat allemaal natuur is, kan je als melkveehouder er geen droog brood meer op verdienen en is het bedrijf ook onverkoopbaar."

Na de aankoop van de grond van boer Dennis moet de provincie nog enkele tientallen hectare grond verwerven en inrichten in polder Mijzen. Het is nog onduidelijk wat de provincie nu precies gaat doen met de grond van boer Dennis.

Sinds 1990 is in de polder Mijzen 238 hectare grond ingetekend om als Natuurnetwerk te worden ingericht. Het Natuurnetwerk zorgt ervoor dat natuurgebieden aan elkaar verbonden worden en planten en dieren niet geïsoleerd worden en uitsterven.

De provincie Noord-Holland doet een voorstel om de hele boerderij te kopen. "Het bedrijf is getaxeerd en we hebben de marktwaarde ervoor gekregen. Geen cent meer of minder voor goodwill omdat ik hier vrijwillig wegga. Het is een bedrag met zes nullen, we konden het andere bedrijf ervoor aankopen."

Vanzelfsprekend was het niet dat Smit zijn bedrijf om de hoek voort kon gaan zetten. "We hebben ook naar andere provincies gekeken. Eind november vorig jaar kwam deze boerderij te koop en dat bracht alles in een stroomversnelling."

Dat maakt de verhuizing nog niet minder emotioneel. Al 48 jaar zit het bedrijf in de familie. "Mijn vader heeft hier 24 jaar geboerd, en ik inmiddels ook en de kinderen zijn hier geboren. Het gaat je niet in de koude kleren zitten."

In verweer gaan met als potentieel gevolg een onteigeningsprocedure zag Smit niet zitten. Dat hij zijn bedrijf kan voortzetten vlakbij, in een moderne stal, is hem meer waard. "En ook de kinderen kunnen nu hier op school blijven in Ursem, daar zijn we blij om."

Het is nog wel even behelpen: het nieuwe huis in namelijk nog niet klaar. Alleen de koeien zijn nu over. In verband met de weidegang, moeten de dames daarvoor een aantal weken wennen aan de nieuwe stal. Bovendien zijn de 25 overgenomen koeien van de veehouder die er eerst zat er ook al. "Mijn vrouw en kinderen blijven totdat de verbouwing klaar is. Ik blijf 's nachts wel slapen op de nieuwe boerderij, want ik wil het vee niet alleen laten. Dat wordt dus een paar weken 'latten'", grapt Dennis.

Dochter Fiene (11) en zoon Tim (12) vinden het maar spannend, maar zien de verhuizing wel zitten. Beiden helpen ze vaak op de boerderij. Tim: "We gaan er wel op vooruit natuurlijk met een automatisch voersysteem en melkrobots, dat is best handig."