Nog steeds worden er gedenkplekken voor de oorlog onthuld: hierom willen we blijven herdenken

Naast alle bestaande oorlogsmonumenten, worden er vandaag en morgen ook in de provincie weer nieuwe gedenkplekken onthuld. Zo komt er in Nieuwe Niedorp een monument ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van de Vickers Wellington T2990, een Britse bommenwerper. Op het eilandje in het Alkmaardermeer, De Woude, zaten tijdens de oorlog veel mensen ondergedoken. Veel mensen boden toentertijd hun hulp en voor hen komt er nu een plaquette. In Heemskerk wordt eveneens een plaquette onthuld om een familie te herdenken die onderduikers hielp. En in Egmond zouden ze graag een monument zien voor iedereen die in de Tweede Wereldoorlog in de Noordzee om het leven is gekomen.

Gedragsbioloog Patrick van Veen heeft een verklaring voor de vele gedenkplekken, die ook tientallen jaren na de oorlog nog worden onthuld. Volgens hem ervaren we anno 2023 minder binding met elkaar en houden we ons steeds meer bezig met de vraag: 'Wie ben ik eigenlijk?'. Daarbij verlangen we naar rituelen. Een herdenkingsplek is een voorbeeld van zo een ritueel. "Bij rituelen is 80 tot 90 procent gericht op vertrouwen en verbinding. Het is iets dat we in deze tijd vaak missen."

Dubbele betekenis

Van Veen vervolgt dat een ritueel vaak een dubbele betekenis heeft, al komt dat volgens hem in Nederland minder vaak voor. Als voorbeeld geeft hij een Afrikaans ritueel van het geven van een hand. "Dat is daar niet alleen om kennis te maken. Wanneer de linkerhand op rechterschouder wordt gelegd, wordt ook gezegd 'Ik heb geen wapens bij me, ik kom in vrede'."

Als een Nederlands voorbeeld, haalt hij de gedenkplek van struikelstenen en de dubbele betekenis ervan aan. Het is volgens hem herdenken, maar ook een zoektocht naar verbinding. "Er wordt een interesse gewekt en iemand is nieuwsgierig naar wat er in dat huis heeft afgespeeld. Onbewust ga je op zoek naar een gemeenschappelijke geschiedenis, naar herkenningspunten."

Eigen identiteit

Er is nog een andere reden dat rituelen ons zo aantrekken. Het helpt ons bij het vinden van onze identiteit. Van Veen: "Homoseksuele mannen gaan bijvoorbeeld naar het homomonument in Amsterdam, om daar de herdenking op 4 mei bij te wonen. Dat is omdat zij antwoord willen krijgen op de vraag: 'Hoe verhoudt de geschiedenis zich tot mijn identiteit?'. We zijn sociale wezens, dus als een bepaalde groep daar bij elkaar staat verbindt dat ons."