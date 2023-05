Van Bevrijdingspop Haarlem tot De Vrijheid in Alkmaar: culture tips voor de komende dagen

Bevrijdingsdag staat voor de deur dus heeft de Culture Clubredactie van NH weer een paar mooie tips. Allereerst kunnen we natuurlijk niet om Bevrijdingspop in Haarlem heen. Op het traditionele 5 mei festival in de Haarlemmerhout wordt het publiek getrakteerd op een prachtig programma met toppers als Froukje en The Opposites maar ook relatieve nieuwkomers als Claude en Wies. Andere tips voor de komende dagen: de Zonneprijs in Amsterdam-Noord en muzikaal theater De Bevrijding in Alkmaar.

Claude op het hoofdpodium van Bevrijdingspop Haarlem

Tip 1: Bevrijdingspop Haarlem Het motto van Bevrijdingpop van dit jaar is Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Of het daar veel over zal gaan is de vraag. Wat wel duidelijk is dat het weer een echt muzikaal feestje wordt. Toppers op het hoofdpodium zijn Froukje, The Opposites en Karsu. Op dat zelfde grote podium zullen ook nieuwkomers als Claude en L'Asset staan. Claude, de jonge zanger uit Enkhuizen brak vorig jaar door met de hit Ladada en maakt dit jaar zijn debuut op verschillende grote festivals, waaronder Bevrijdingspop Haarlem. L'Asset, de band van frontvrouw Tessa Lamers uit Haarlem, won eerder dit jaar de Rob Acda Award en mocht daarom optreden op het hoofdpodium van Bevrijdingspop. "Voor 50 duizend mensen staan lijkt me erg leuk. Ik maak me daar helemaal niet druk om" zegt Tessa "Als kind riep ik vroeger al het kan me niet groot genoeg!" De dansbare elektropop van L'Asset zal zeker in goede aarde vallen bij het publiek.

Haarlemse band L'Asset - NH Nieuws

Bevrijdingspop Haarlem betekent ook de come-back van de legendarische Haarlemse funkband Gotcha! Begin jaren 90 maakte de band het clubcircuit onveilig met hun dampende funkoptredens en scoorden ze een culthit met het nummer Words of wishdom from the Lowlands. In 1994 verliet zanger Ro de band en speelde de band met wisselend succes nog wat jaren door. Nu hebben de voormalige frontmannen van het eerste uur E1 ‘Rockattack’ Ten en Robadope Ro de koppen bij elkaar gestoken en Gotcha! nieuw leven ingeblazen. Voor het thuispubliek dreigt het een dampend feestje te worden. Eerder die dag speelt ook de jongere veelbelovende funkpop band GUYY uit Haarlem. GUYY met de opvallende zanger Duck maakt popmuziek die de laatste tijd behoorlijk beinvloed wordt door de legendarische George Michael. "Ik ben een groot fan van George Michael, zeker zijn platen die hij maakte toen hij uit de kast was gekomen", zegt Duck. " Er zit ook een fout randje aan en dat vind ik erg lekker." Het motto van de band is: als er niet gedanst wordt is een concert niet geslaagd! Bevrijdingspop Haarlem in de Haarlemmerhout in Haarlem begint om 12;00 uur en eidigt om 0;00 uur. De toegang is gratis.

Als je niet naar Haarlem kunt komen: NH Nieuws maakt vrijdag 5 mei een speciale uitzending vanaf het festivalterrein in Haarlem. In deze Bevrijdingspopspecial zullen interviews met bands, publiek en concertfragmenten te zien zijn. De uitzending begint om 16;00 uur 's middags.

Joost en Duck van de Haarlemse band GUYY - NH Nieuws

Uitgaanstip 2: Theaterspektakel De Vrijheid in Alkmaar In Alkmaar gaat het de komende dagen niet over de bevrijding van de Duitse bezetter in 1945 maar in de bevrijding van de Spaanse bezetter in de 80 jarige oorlog. De Vrijheid is een dynamisch muzikaal kostuumdrama waarin de Alkmaarse arts Pieter van Foreest en Willem van Oranje strijden tegen de Spaande overheersing. Het muziektheater laat pakkende beelden zien van wanhopige burgers in hun verlangen naar vrijheid, van hun angst voor oorlog en geweld, van een weifelende overheid en de geneeskundige praktijk tijdens de pestepidemie in Delft De voorstelling wil haar publiek als in een historische spiegel laten kijken naar vergelijkbare problemen in hun eigen tijd. Grappig is dat het verhaal vanuit het nu wordt vertelt aan de hand van een man die in de war is en denkt dat hij Pieter van Foreest is. Hij is geobsedeerd door Willem van Oranje en heeft dwanggedachten over de 16e eeuw. Aan de hand van die gedachten wordt het publiek meegenomen naar het verleden van Nederland. De muziektheatervoorstelling De Vrijheid van Stichting Oranje Producties is op 4, 5 en 6 mei te zien in het prachtige decor van de Alkmaarse Sint Laurentiuskerk.

Theaterstuk de Vrijheid in Alkmaar

Uitgaanstip 3: Zonneprijs in Amsterdam Noord De Zonneprijs is de nieuwste en en een van de leukste bandjes en popwedstrijden van de afgelopen tijd. De locatie, het Zonnehuis in Tuindorp in Amsterdam Noord draagt daar natuurlijk heel erg aan bij. Het Zonnehuis is in de jaren 30 gebouwd en het lijkt of de tijd er geen grip op heeft gekregen. Op de avond van 4 mei wordt daar de laatste van de acht voorrondes voor de finale van de Zonneprijs gehouden. Om 8 uur is het natuurlijk 2 minuten stil in verband met Dodenherdenking maar daarna gaat het los. Beginnende maar veelbelovende acts staan op het podium van het Zonnehuis. Zo is daar Fiep, de band van zangeres en poptalent Veerle Driessen. Fiep bracht afgelopen en dit jaar al meerder singles uit die allemaal lovend werden ontvangen door bijvoorbeeld Kink Fm en VPRO's 3voor12. Wat de kracht van FIEP is? "Ze zeggen altijd dat we fris en energiek zijn" zegt Veerle. Een van die frisse liedjes is Daydreaming, een zelfportret van de dagdromende Veerle. "Vroeger zorgde dat nog wel eens voor problemen, nu zie ik het als mijn kracht." Naast FIEP staan in de halve finale van de Zonneprijs Jan Modaal met hartverscheurende punk-smartlappen. Daarnaast Sachee, een energieke hiphop/ r&b groep, bestaande uit maar liefst negen personen. There’s No Recipe met avontuurlijke, alternatieve rock vermengd met poppy hooks en -melodieën. En last but not least de Alkmaarse singer-songwriter Sterre Weldring. Zij maakt melancholische indiepopliedjes over de complexe emoties die de liefde en het leven met zich meebrengen. De achtste voorronde van de Zonneprijs in het Zonnehuis in Amsterdam Noord begint om 19;30. De winnaar gaat door naar de finale van de Zonneprijs die op 1 juni gehouden wordt in Paradiso.

Fiep - NH Nieuws