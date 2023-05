Mega-wietplantage opgerold in Heerhugowaard: op één na grootste dit jaar

Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard heeft de politie vannacht een grote hennepkwekerij ontdekt, waarvan de opbrengsten geschat worden op 600.000 euro. Een 34-jarige man uit Dijk en Waard is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het telen, bewerken en vervaardigen van softdrugs. Het is de op één na grootste aangetroffen wietplantage dit jaar Noord-Holland.

Sterke wietgeur

De politie laat weten: "De opbrengsten van de kwekerij worden geschat op 600.000 euro." De plantage werd opgerold, na een melding van sterke wietgeur. Het resulteerde in de ontdekking van de één na grootste kwekerij die dit jaar in Noord-Holland is aangetroffen.

De politie attendeert erop dat wietplantages snel(ler) worden opgespoord door oplettende voorbijgangers, die bijvoorbeeld een wietgeur ruiken. "Hennepkwekerijen zijn te herkennen aan een sterke hennepgeur in de omgeving en een constant zoemend of ronkend geluid van luchtafzuiging." Het roept dan ook nadrukkelijk op bij vermoedens melding bij hen te maken.