Petitie tegen woningbouw bij Flower Art Museum laat eigenaar koud: "Iets mooiers maken"

De nieuwe eigenaren van de Aalsmeerse waterkelder waarin het Flower Art Museum is gevestigd, hebben geen boodschap aan de meer dan duizend handtekeningen tegen hun plannen. Die krabbels werden opgehaald door Pierre Tuning, die met zijn initiatief niet alleen hoopt te voorkomen dat er woningen worden gebouwd, maar ook dat het museum moet wijken.

De nieuwe eigenaren van het pand waarin het Flower Art Museum is gevestigd, willen op deze locatie woningen bouwen - Flower Art Museum

"Wij kunnen morgen ook een petitie starten en dan krijgen we eenzelfde resultaat", trekt koper Peter van Eick de betrouwbaarheid van de uitkomst van de door Tuning geïnitieerde petitie in twijfel. Van Eick bevestigt dat hij en de mede-eigenaren het liefst een kleinschalig woningbouwproject op de plek realiseren, en dat ze dat met kunst- en/of cultuur-bestemming willen combineren. "Als we onze plannen aan de gemeente overhandigen, hopen we dat ze alsnog inzien dat er iets veel mooiers van deze plek gemaakt kan worden." 1.325 krabbels Voor de duidelijkheid: als de nieuwe eigenaren er een appartementencomplex neerzetten, is het nog geen uitgemaakte zaak dat het museum daadwerkelijk moet verhuizen. Met zijn petitie hoopt Tuning dat scenario in ieder geval te voorkomen, en heeft daar in totaal 1.325 medestanders voor gevonden. Wat opvalt is dat onder de ondertekenaars van de petitie veel niet-Aalsmeerders zijn. Ook veel Amstelveners, Haarlemmermeerders en Uithoornaars willen dat het museum blijft zitten waar het nu zit. Tekst gaat verder.

Eerder deze week overhandigde Tuning de ingezamelde handtekeningen aan wethouder Willem Kikkert, die uiteindelijk de knoop moet doorhakken: mogen er al dan niet woningen gebouwd worden bij de waterkelder? "In principe kan het bestemmingsplan gewijzigd worden", vertelt Kikkerts woordvoerder Laura Tas. "Maar dat is in dit geval niet in lijn met wat de gemeente wil."

"De petitie is een boodschap van wat de samenleving wil" Laura Tas, communicatieadviseur van de wethouder Willem Kikkert

De wethouder was dan ook blij met de petitie, vertelt Tas, en niet alleen omdat de uitkomst ervan goed in het straatje van de gemeente past. "De petitie is een boodschap van wat de samenleving wil", vertelt ze. "Daar hoor je natuurlijk ook naar te luisteren." De nieuwe eigenaren vinden de gemeente te kortzichtig in dit dossier. "In plaats van naar de petitie te kijken, zou de gemeenten meer moeten meedenken", aldus Van Eick. "Zeker in tijden van woningnood."