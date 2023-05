Bussumse straat twee dagen afgesloten na lekkage waterleiding

De Groot Hertoginnelaan in Bussum is vandaag en morgen afgesloten voor autoverkeer. Dit vanwege een lekkage in de waterleiding die vanochtend een groot deel van de straat blank heeft gezet. Het water zou mogelijk zand onder het asfalt weg hebben gespoeld, waardoor er gaten in het asfalt zelf kunnen ontstaan. Dat moet nu gecontroleerd worden.