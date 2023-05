Explosie bij Amsterdamse afvalverwerker, brandweer kan nog niet naar binnen

De eerste melding kwam rond 12.55 uur binnen. Daarna klonk er een ontruimingsalarm en moesten medewerkers van het AEB naar buiten. Rond 13.35 uur werd er opgeschaald naar de melding 'grote brand'.

"Er heeft inderdaad een explosie plaatsgevonden in een ruimte in het AEB, maar het is niet veilig voor de brandweer om naar binnen te gaan", zegt een woordvoerder van de brandweer. "We weten wel dat er geen gewonden en geen vermisten zijn."

Oorzaak nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. "We kunnen daar nog geen uitspraken over doen omdat we niet naar binnen kunnen. Dat is voor later een zorg, we zijn eerst aan het kijken hoe we de brand kunnen bestrijden."