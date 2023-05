Oekraïens lichtpuntje: bloemenpark weer in bloei dankzij Noord-Hollandse bollen

Voor Arno Klijbroek, oorspronkelijk uit Tuitjenhorn maar al jaren woonachtig in Oekraïne, gaat er nog steeds geen dag voorbij dat de oorlog niet door zijn hoofd spookt. Hij hoort bijna dagelijks raketten overvliegen, heeft vrienden verloren en ziet met eigen ogen wat er allemaal verwoest is. Hoewel dat voorlopig niet stopt, zijn er ook kleine lichtpuntjes. Zo is het bloemenpark in Kiev, dat Klijbroek heeft helpen opzetten, weer volop in bloei met bloembollen van Noord-Hollandse boeren.

Ruim drie jaar geleden startte Igor Dobrutski met hulp van Tuitjenhorner Arno Klijbroek een bloemenpark, zo'n 25 kilometer buiten Kiev. Dobropark bestaat in totaal uit 200 hectare grond met de mooiste bloemen en is een echte trekpleister. Het is de Keukenhof van Oekraïne, zou je kunnen zeggen.

In februari vorig jaar viel het sprookje van Arno en Igor letterlijk uit elkaar. De Russen gebruikten het park namelijk als uitvalsbasis bij de aanval op Kiev. Het park werd volledig vernield. "Hotels, restaurants, alles is met de grond gelijk gemaakt en is niet meer te herkennen", vertelde Arno Klijbroek vorig jaar aan NH Nieuws. "Het meest cynische is misschien wel de verwoesting van de draaimolen die bij de entree van het park stond voor de kinderen. Die hebben ze gebruikt als schietschijf en daar is ook niks meer van over."

Het laatste wat Igor wilde, is bij de pakken neerzitten. Makkelijk was dat niet, want het was er nog erg gevaarlijk. "Er lagen overal nog mijnen die eerst opgeruimd moesten worden", vertelt Arno.

Tekst gaat door onder de foto