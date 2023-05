Café 't Ankertje moet met dranghekken werken om 15.000 euro dwangsom te voorkomen

Het ziet ernaar uit dat klanten van café 't Ankertje aan de Dijk in Enkhuizen dit seizoen op dranghekken blijven uitkijken als ze over het water turen vanaf het terras. Dat is de uitkomst van een rechtszaak tussen eigenaresse Karin Mazereeuw en de gemeente Enkhuizen.

De huidige situatie bij het terras - WEEFF/Desi Bootsman

Al jaren probeert Karin een oplossing te bedenken tussen het terras en het water om te zorgen dat haar klanten, maar ook haar personeel, veilig op het terras kunnen vertoeven. Alleen stuit ze keer op keer op weerstand van de gemeente. Vergunningen worden geweigerd. De ene na de andere rechtszaak volgen elkaar op. In 2020 plaatste Karin voor het eerst glazen schermen langs het water. Maar in strijd met het bestemmingsplan. Het werd gezien als bouwwerk, wat daar niet mag. Een rechtszaak volgde, en de gemeente kreeg gelijk. Nieuwe oplossing Toch plaatste Karin de schermen dit jaar opnieuw, maar nu als een rugleuning van een verrijdbare bank. Maar ook dit werd gezien als bouwwerk, waar geen vergunning voor was. Een dwangsom van 15.000 euro hing boven haar hoofd als ze de bouwwerken liet staan. Om dat af te wenden volgde in april een nieuwe rechtszaak. Tekst gaat verder onder de foto.

De nieuwe oplossing van dit jaar: verrijdbare banken met scherm als rugleuning - Karin Mazereeuw

De rechter heeft deze week bepaald dat de gemeente in zijn recht staat om een dwangsom op te leggen als de terrasafscheiding met banken blijven staan. Inmiddels heeft Karin dranghekken geplaatst aan de rand van het water. "Volgens de rechter is dit veilig genoeg om te exploiteren, maar ik betwijfel dat", aldus Karin in een reactie. In gesprek De gemeente Enkhuizen is tevreden met de uitspraak en kan zich vinden in de dranghekken. "De gemeente zal hiertegen niet optreden." Ook is het bereid om met Karin Mazereeuw van het café in gesprek te gaan om te kijken naar een duurzame oplossing die voldoen aan de regels. Karin zelf wil ook graag het gesprek met de gemeente aangaan.