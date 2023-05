Buizerd belaagt hardloper op Texel

In de omgeving van park de Gortersmient op Texel is een paar buizerds alweer druk bezig met een nest. Een hardloper werd maandagmiddag in De Dennen van achteren geschampt door de vleugel van een beschermende buizerd.

"De buizerd heeft een hardloper belaagd, maar hij is niet echt aangevallen", vertelt boswachter Mariette Smit. "Het was een buizerd die hem schampte. Hij kwam van achteren en vliegt dan zo over de hardloper heen. Dan schampt een vleugel zijn hoofd."

Smit wil met haar blogpost over de buizerd laten weten dat er weer een paartje aan het broeden is. "Voor deze keer is het vrij vroeg, vorig jaar was het later in het seizoen." Of deze buizerds al aan het broeden zijn, of hun nest nog afmaken, weet Smit niet. "Maar er is wel sprake van nestbeschermingsdrang."

Natuurlijk gedrag

De boswachter vindt het gedrag van de buizerd niet uit de toon vallen en ook niet gevaarlijk voor mensen. "Het is gewoon natuurlijk gedrag en misschien ook wel invoelbaar. Hij heeft de natuurlijk drang om zijn eieren en kroost te beschermen." Het schampen kan worden gezien als een soort waarschuwing. "Dit is mijn gebied en ik wil niet dat je te dichtbij komt."

Vorig jaar was er ook een nest van buizerds aan de Boodtlaan op Texel. Het gaat in De Dennen waarschijnlijk om een ander paar. "Het kan zijn dat ook het paar op de Boodtlaan weer een nest maakt", zegt Smit. "Buizerds zijn honkvast en kijken of er weer gebroed kan worden het jaar erop."