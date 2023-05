Wachtend op woningbouw pakt Wijdemeren eindelijk kale vlakte Porseleinhaven aan

Woningen komen er voorlopig nog niet, maar het al jaren braakliggende deel van de Porseleinhaven in Loosdrecht krijgt wel een snelle opknapbeurt. Nog voor de zomer moet het terrein er groener en verzorgder uitzien, zodat de ergernis van inwoners en ondernemers verleden tijd is.

De aanblik van dit deel van de Porseleinhaven is voor velen al een hele tijd een doorn in het oog. Het terrein ligt al jaren braak en ziet er zeker bij nat weer niet uit. Omdat de gemeente nog verwikkeld is in rechtszaken ziet het er voorlopig niet naar uit dat woningbouw hier snel gerealiseerd kan worden. Daarom is het tijd om daar verandering in aan te brengen.

Ondernemers uit de buurt hebben het initiatief genomen om dit troosteloze terrein op te knappen. Met behulp van de gemeente Wijdemeren is dit idee opgepakt en dat heeft na consultatie met een werkgroep vol inwoners geleid tot het plan De Groene Strik.

Minder overlast

Dit idee moet ervoor zorgen dat het aangezicht van dit deel van de haven er tot aan de bouw van de woningen aantrekkelijker uitziet. Door deze zandvlakte tijdelijk op te gaan knappen, moeten de omwonenden ook minder overlast ervaren, zoals zwerfvuil, rondzwervende fietsen en in droge tijden waait er letterlijk veel stof op.

Rondom het terrein gaat de gemeente tien boomstambanken plaatsen, zodat de bezoekers zittend kunnen uitkijken over de haven. Daarnaast komen er prullenbakken, een afvalbak waar hondenpoepzakjes in kunnen en langs de Oud-Loosdrechtsedijk komen leunhekjes waar mensen hun fiets tegenaan kunnen zetten.

Maar het belangrijkste van dit plan is meer groen realiseren; het plan heet niet voor niets De Groene Strik. In de strook gras rond het terrein komen negen bomen: vijf essen, twee lindes en twee honingbomen. De bomen mogen blijven staan tot de start van de bouw. Rond de grasstrook komt dan ook nog eens een ligusterhaag.

Stevige mat

De werkzaamheden gaan komende maandag al van start. Zo laat de gemeente het terrein ook inzaaien. Wijdemeren zegt daarbij wel dat dit voor deze zomer nog weinig uithaalt, omdat het terrein de komende maanden nog wel gebruikt mag worden als parkeerplaats. Dat wordt al tijden gedoogd. De auto's rijden het gras dan stuk. Komende winter wordt het terrein opnieuw ingezaaid en wordt dit deel van de Porseleinhaven voor een langere tijd afgesloten zodat er een 'stevige mat' kan ontstaan.

Alle maatregelen zijn van tijdelijke aard en omkeerbaar. Het is nog altijd de bedoeling dat ook op dit deel van de Porseleinhaven woningen verrijzen. Wanneer het zover is, is voor nu onduidelijk. Dat heeft te maken met de uitkomst van juridische processen, die nog wel even lopen.