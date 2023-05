Fors extraatje voor klanten Haarlemse voedselbank

De voedselbank Haarlem voelt zich al een beetje Sinterklaas, maar is dat nu helemaal. Vanaf deze maand ontvangen de klanten namelijk maandelijks een bon ter waarde van 50 euro om boodschappen in de supermarkt te kunnen doen.

"Het is ongelooflijk", reageert Anga Veldhuizen, bedrijfsleider van de voedselbank. "Eind vorig jaar ontving iedereen 180 euro compensatie voor de hoge energiekosten en dat geld is massaal aan ons geschonken. We zijn zo ontzettend dankbaar en willen nogmaals iedereen bedanken."