Met de Franse beker op zak ligt de wereld aan de voeten van de tranfervrije Spierings: "Top 3 sta ik voor open"

Het absolute hoogte punt uit z'n voetbalcarrière beleefde Stijn Spierings afgelopen weekend. De Alkmaarder won met z'n club Toulouse FC de Coupe de France. In Parijs versloeg de oud-AZ'er & co FC Nantes met 5-1. "Ik voelde me zo blij en was ook echt trots op mezelf."

"Het was zonder twijfel de mooiste wedstrijd van m'n leven. In Stade de France met tachtigduizend supporters, dat voelde heel bijzonder. En we speelden gewoon supergoed." Toulouse won met 5-1 van Nantes. Na een half uur voetballen, stond de ploeg van Spierings al met 4-0 voor. "Alles viel op de juiste manier in elkaar, en stond wel even perplex van wat er allemaal gebeurt. Pas vanaf de zeventigste minuut kreeg ik het gevoel dat het niet meer mis kon gaan."

"Sorry voor m'n stem", verontschuldigt Stijn Spierings zich direct aan de telefoon over zijn hese stem. De middenvelder vertelt dat hij de bekerwinst met Toulouse goed heeft gevierd. "Eerst na de wedstrijd in Parijs en de volgende dag in het centrum van Toulouse met zo'n twintigduizend fans." Bij de Zuid-Franse clubs staan ook oud-AZ'er Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga en Branco van den Boomen onder contract.

"Na het laatste fluitsignaal ontstond er een explosie van vreugde. Feestvieren met m'n teamgenoten, maar ik keek ook naar de tribune waar m'n familie en vriendin zaten. Dat gaf me een heel bijzonder gevoel, want zij waren er altijd voor me. Ook tijdens de lastige momenten." Spiering overwoog in zijn periode bij Sparta te stoppen met voetbal. Onder de toenmalige trainer Henk Fraser kwam hij nauwelijks in de plannen voor. "Het maakte me een beetje emotioneel als je beseft dat je daar in zo'n groot stadion in Parijs staat en net de beker hebt gewonnen. In dat opzicht ben ik ook wel een gevoelige jongen."

"Waardering"

"Drie jaar geleden maakte ik de stap naar deze club, en toen kwam Toulouse nog uit in Ligue 2. Bijna niemand boeide voetbal op dat moment, de mensen hier waren vooral gek van rugby. Nu is dat volledig omgedraaid." Naast de bekerwinst staat Toulouse stevig in de middenmoot op het hoogste Franse niveau. "Als ik nu over straat loop, dan vertelt iedereen hoe trots ze zijn en willen ze met je op de foto. De waardering die er nu is, doet me wel echt veel."