Dorpsraad Zwaagdijk-Oost hekelt stroperige communicatie gemeente rondom winkelcentrum

Het moet maar eens afgelopen zijn met de stroperige communicatie rond de verkeerssituatie van het winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost, vindt de Dorpsraad. De gemeente Medemblik is drie keer om opheldering gevraagd, maar een antwoord blijft uit. "Er gebeurt helemaal niets. Ga jullie schamen."

Op alle drie de brieven blijft een antwoord uit. Het leidt tot irritaties. "Jullie begrijpen dat deze oorverdovende stilte vanuit het gemeentehuis niet echt bijdraagt aan een positief oordeel over de gemeente en een oplossing van de problematiek rondom het winkelcentrum", zo schrijft de Dorpsraad.

Ze vinden dat de communicatie tussen hen en de gemeente beter moet. De ergernis is dan ook groot. De communicatie verdient géén schoonheidsprijs, aldus de Dorpsraad. Als voorbeeld noemen ze de verkeerssituatie rondom het winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost, waar - sinds de komst in 2012 - duizenden West-Friese bezoekers hun boodschappen doen. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Eerste stap ontbreekt

De sterke toeloop van winkelend publiek zorgt al lange tijd voor een sterke roep om een extra ontsluiting. Die lijkt er nu te komen, maar de eerste stap ontbreekt. Vanuit de gemeente blijft het stil. "Het duurt allemaal te lang. Het voorstel zou toch met méér enthousiasme en snelheid door de gemeente opgepakt moeten worden."

Wat hen frustreert is dat het moeilijk is om hier met de gemeente concreet over in gesprek te komen. "Geef dit onderwerp dan ook de prioriteit die het al jaren verdient te krijgen. Ons dorp wacht immers al vele jaren op iets concreets vanuit het gemeentehuis."

Volgens Piet Aker, secretaris bij de Dorpsraad, vindt er 'zeer binnenkort' een bijeenkomst plaats met de wethouder. "Of er iets concreets uitkomt, moet blijken. Het probleem staat al jaren op de rol."