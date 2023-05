Olijfoliecompetitie moet Amsterdammers lekker maken voor 'extra vierge'

Vier dagen lang, 101 verschillende olijfolies ruiken en proeven. Dat is wat een gediplomeerd testpanel doet in een proeflokaal van Hotelschool The Hague-Amsterdam deze week. Ze jureren voor de Amsterdamse olijfoliecompetitie, die als doel heeft om olijfolie hier beter op de kaart te zetten.

"Om een idee te geven, wij doen 0.8 liter per persoon per jaar. Griekenland doet 12. Het is heel gezond, heel lekker, maar wij zijn toch een boterland." Om het gebruik van olijfolie hier net zo populair te maken als in Zuid-Europese landen richtte hij de stichting op, waarmee hij nu voor de tweede keer de Amsterdamse wedstrijd organiseert.

Gregor Christiaans, voorzitter van Stichting Olijfolie Nederland, is de man achter de Amsterdamse olijfoliecompetitie. Volgens hem is het een doodzonde dat het product, en daarmee bedoelt hij met name in Nederland maar zo weinig wordt gebruikt.

"Amsterdam is natuurlijk wel the place to be als je dit soort internationale competities doet"

Het was een tactische keuze om de wedstrijd in Amsterdam te houden. Met de naam van de hoofdstad hoopte Christiaans meer olijfolieproducenten mee te laten doen. "Wees nou eerlijk, Amsterdam is natuurlijk wel the place to be als je dit soort internationale competities doet. En de naam die je kan gebruiken naar de producenten toe."

Goud, zilver of brons

In totaal hebben 101 producenten hun olijfoliën ingezonden. Na een blinde ruik- en proefronde wijst de jury de olies een gouden, zilveren of bronzen status toe. Per categorie wordt er door de jury ook een eindwinnaar aangewezen. De allerbeste in de gouden klasse krijgt de titel 'platina'.

Welke olies in de prijzen vallen wordt 1 juni bekend. Tijdens de prijsuitreikingen in Amsterdam.