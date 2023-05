Amsterdam aA nl Obama bezoekt restaurant in Amsterdams Park Frankendael: "Andere gasten vielen van hun stoel"

Hoog bezoek voor restaurant De Kas in Amsterdam-Oost. Afgelopen zondag kwam daar niemand minder dan Barack Obama langs om een hapje te eten. De Amerikaanse oud-president was in de stad voor een optreden dat hij maandag in de Ziggo Dome zou geven.

"Dit was de stoel waar meneer Obama heeft gezeten", vertelt Jasper van den Ende als hij het restaurant, gevestigd in een kas in Park Frankendael, binnenloopt. Zondagavond had Van der Ende de rol van gastheer. Obama was die avond niet de enige bezoeker: "Andere gasten waren heel erg verbaasd", vertelt Van den Ende. "Mensen vielen echt van hun stoel."

Wat Obama at? "Oesters", laat keukenchef Bram de Kanter weten terwijl hij ze vanmiddag weer aan het openen is. "Zondag dacht wel even: nu sta ik gewoon oesters open te maken voor Obama. Toch wel bijzonder." Andere wensen van het voormalig staatshoofd, liever geen bieten en asperges "Daar houdt hij niet zo van", vertelt Van den Ende. "Als we het hadden, wilde wij het proberen, maar dat was op het moment niet het geval. Dat zat voor hem dus helemaal goed."