Explosie in Osdorp is de zoveelste in de stad: "Geeft een onveilig gevoel"

Bewoners rondom het Bullepad in Nieuw-West werden rond vier uur vannacht wakker door een harde knal. Een explosie zorgde voor veel schade aan de portiek van de woningen. "Ik vraag me af wanneer de eerste persoonlijke ongelukken zullen komen."

De schade is groot na de explosie vannacht in een portiek aan het Bullepad in Nieuw-West. De deur is uit de gevel geblazen, overal liggen brokstukken en de ruiten van de ramen en nabijgelegen auto's zijn gesprongen. Het lijkt erop dat het explosief door de brievenbus is gegooid. Niemand raakte gewond.

"Ik vind het wel een onveilig gevoel, de volgende keer is het mijn portiek", vertelt een buurvrouw die liever niet op camera wil. "Ik heb ook twee kleine kindjes, dat maakt het wel extra angstig. Ik voel me gewoon niet veilig in mijn eigen buurt."

"Het maakt me wel angstig", zegt een andere buurtbewoner. "Mijn nichtje woont een paar straten verderop en zelfs zij hoorde het. Zo hard was de knal", vertelt hij.

Explosiegolf

Deze explosie is zeker geen uitzondering dit jaar. Sinds januari staat de teller inmiddels op meer dan vijfentwintig. In de nacht van zondag op maandag ontplofte er nog een explosief bij een woning aan de Insulindeweg in Oost. "De laatste paar weken zien we een aantal heftige explosies met veel schade," vertelt Wander Wagenaar van de politie Amsterdam. "Dit zorgt voor onveiligheid in de buurt. Het heeft onze aandacht en we onderzoeken of de verschillende explosies verband houden met elkaar."

Spoeddebat

De VVD heeft naar aanleiding van de explosie een spoeddebat aangevraagd. "Het aantal explosies neemt al enige tijd toe. Waar dit voorheen vaak in relatie was tot coffeeshops worden ze steeds vaker gevonden bij winkels en zelfs woningen", schrijft fractievoorzitter Claire Martens aan AT5. "Gelukkig, maar ik hou mijn hart vast, zijn er nog geen slachtoffers gevallen. Maar we moeten ons realiseren dat deze explosieven afgaan in woonwijken."

Volgens Martens moet het zichtbaar zijn dat de stad er alles aan doet om te zorgen dat we nog meer explosies voorkomen en kan Amsterdam dit niet alleen oplossen. "Wat doen we aan preventie, zijn er al “hotspots” bekend, komen er camera's? Welke contacten of hulpvraag ligt er nu in Den Haag? Zien we een correlatie met de aanslagen in Rotterdam?", vraagt zij zich af.





De politie doet op dit moment onderzoek. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.