Tulpenkoppers gezocht: "Kinderen zijn wel een beetje verwend geworden"

Voor Tim en Anna is het tulpenkoppen een doodnormaal vakantiebaantje. Samen met vrienden plukken ze een paar uur in een tulpenveld in Sijbekarspel. Anna: "Ik vind het wel leuk. Je kan met elkaar praten en werken tegelijk. Dus het is gezellig."

Het is een slim trucje. Door de bloem van het steeltje af te knakken, kan de bol van de tulp die onder de grond zit, beter groeien. Zo ontstaat er een grotere bol die uiteindelijk meer oplevert voor verkoop.

Bijbaantje

Van oudsher een klusje ingevuld door vakantie vierende scholieren. In Nederland mag je vanaf 13 jaar officieel een bijbaantje hebben. Uit onderzoek blijkt dat ook veel scholieren onder die leeftijd werken, zo een 1 op de 8 twaalfjarigen. Zo ook bij het verrichten van het tulpenkoppen.

Toch neemt het aantal 'tulpen-kop scholieren' af, zegt voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Jaap Bond. Hij ziet steeds minder kinderen die vakantiewerk doen tussen de bloembollen. Dat komt volgens hem omdat ze vaak alles al hebben. "Ik moest vroeger echt werken om te sparen voor iets dat ik echt graag wilde hebben. Nu krijgen kinderen het vaak, zonder ervoor te werken. Ja, ze zijn wel een beetje verwend geworden."

Knap afhandelen

Niet iedereen heeft last van een teruglopend aantal tulpenkoppers. Bollenboer René Klaver uit Spanbroek heeft zijn koppen-rooster voor dit jaar 'aardig in kaart'. Bij hem is een tekort niet aan de orde. "Ik zorg ervoor dat we niet te lange dagen maken en dat ik het knap afhandel."

Iets waar ook Anna haar vluchten van plukt. "Het geld dat ik verdien, spaar ik voor later en voor de kermissen die eraan komen."