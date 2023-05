Eén verdachte schietpartij Koningsdag Muiden nog vast, andere op vrije voeten

Van de twee verdachten die zijn opgepakt na een schietpartij in Muiden tijdens Koningsdag zit er nog één vast. De andere verdachte is inmiddels op vrije voeten, maar blijft nog wel verdachte. De derde verdachte is nog op de vlucht. Dat laat het Openbaar Ministerie weten aan NH.

Het gaat om een 32-jarige man die op dit moment nog vast zit. Een 28-jarige man mag het onderzoek van het OM in vrijheid afwachten, maar blijft verdachte in deze zaak. De derde verdachte is nog voortvluchtig, de politie had kort na de schietpartij een signalement uitgegeven en getuigen opgeroepen zich te melden.

Over de oorzaak van de schietpartij wil het OM nog niets kwijt in verband met het lopende onderzoek.

Op Koningsdag kreeg de politie kort na 18:00 uur meerdere meldingen van een schietincident aan de Herengracht in het centrum van Muiden. Bij de schietpartij raakte één man gewond. Deze persoon was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht en verder behandeld aan zijn verwondingen. Hoe het op dit moment met hem gaat is niet duidelijk.