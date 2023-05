Sluiswachters gezocht om schutsluis bij Rustenburg open te kunnen houden

Om de 120 jaar oude schutsluis in Rustenburg ook volgend jaar het hele vaarseizoen open te kunnen houden voor bootjes, is de gemeente Koggenland op zoek naar vrijwillige sluiswachters.

De sluis in Rustenburg en de brug worden doordeweeks bediend door vrijwilligers. In diensten van twee of drie uur zetten zo'n 13 personen zich in voor het behoud van de eeuwenoude sluis.

In het weekend werd het werk altijd verricht door het waterschap, maar die hebben sinds 1 januari al het beheer overgeheveld naar de gemeente Koggenland. Die huurt dit jaar in het weekend nog extern personeel in, maar volgend vaarseizoen moet het geheel door vrijwilligers gedragen worden.

Meelopen met huidige groep

De 73-jarige Frits was vorig jaar nog sluiswachter bij de schutsluis, maar moest stoppen vanwege privéomstandigheden. Hij genoot ervan om met mensen in contact zijn. "De mensen die je hier tegenkomt, zijn of een dagje uit of op vakantie, dus altijd goed gehumeurd. En dat ben ik zelf ook", vertelde hij eerder tegen NH.

Vrijwilligers die zich melden worden dit jaar nog opgeleid en kunnen meelopen met de huidige groep, zodat ze volgend vaarseizoen zelfstandig aan de slag kunnen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente Koggenland.

