Langstzittende betaald voetbal-voorzitter neemt afscheid met fietstocht naar Maastricht

Met een dienstverband van zeventien jaar is 'ie de langstzittende voorzitter in het betaald voetbal, maar binnenkort neemt de 63-jarige Pieter de Waard dan toch echt afscheid. Maar niet geruisloos: om het scheiden der wegen op te luisteren, bedacht de Keuken Kampioendivisie-club de zogeheten Tour de Waard: een fietstocht van het Telstar-stadion in Velsen-Zuid naar die van het Maastrichtse MVV, alwaar vervolgens de allerlaatste uitwedstrijd onder zijn voorzitterschap gespeeld zal worden.

"Zitten en trappen, ik ga ervan uit dat het appeltje eitje is" Pieter de Waard, scheidend voorzitter Telstar

De tocht bedraagt een lengte van maar liefst 263 kilometer, die overigens wel verspreid over twee dagen voltooid zal worden. Donderdag 11 mei zal de, in totaal meer dan zestig deelnemers tellende groep, vertrekken om vervolgens 12 mei in Maastricht aan te komen. De Waard schiet vooralsnog niet in de vlekken van de toch behoorlijke afstand. "Ik heb er nu al zin in", aldus de markante voorzitter. "Ik sta te trappelen. Ik ga op een elektrisch ondersteunde fiets en daar zet ik mijn eigen zadel op en zo loop ik geen risico op bips-problemen. Zitten en trappen. Ik ga ervan uit dat het appeltje eitje is."

Naderende afscheid Na zeventien jaren de club te hebben geleid, komt dat definitieve afscheid ineens met rasse schreden naderbij. "Een opluchting vind ik een beetje een raar woord", aldus De Waard. "Maar dat is het wel. Aan de andere kant ga ik het ontzettend missen. De mensen, de omgeving, het samenzijn, het samenbrengen van mensen. Ben wel bang dat het afscheid een beetje pijn gaat doen. En ik ben een emotionele man dus dat gaat er wel uit komen."

"Als er iets op het spel staat, willen wij het nog wel eens laten liggen, dat maakt Telstar, Telstar" Peter de Waard

Overigens volgt er na die allerlaatste uitwedstrijd in Maastricht nog een allerlaatste thuiswedstrijd, op 19 mei tegen het Bredase NAC. Hoe mooi zou het zijn als juist die pot met een klinkende overwinning wordt afgesloten. "De club kennende, gaat dat niet lukken", lacht De Waard de tanden bloot. "Meestal is het zo dat als er iets te vieren valt of als er iets op het spel staat, wij het nog wel eens willen laten liggen. Maar dat maakt Telstar, Telstar. Sport zonder verdriet is geen sport."

Overigens zijn er nog plekken beschikbaar in het fietspeloton richting Maastricht. Opgeven kan via de website van de club. (Tour de Waard - Het afscheid van een clubicoon (sctelstar.nl)