Haarlem4Ukraine spreekt publiek toe tijdens '5-voor-5-moment' op Bevrijdingspop

Op alle vijf podia in Haarlem wordt vrijdag om vijf voor vijf stilgestaan bij de vrijheid waarin wij mogen leven en de onvrijheid waarin andere mensen moeten leven. Haarlem heeft vanaf het begin van de oorlog de Oekraïense vluchtelingen gastvrij ontvangen en daaruit is vrijwilligersorganisatie Haarlem4Ukraine ontstaan. Die wil de Oekraïense bevolking en vluchtelingen in Haarlem ondersteunen.

'Blijf ons steunen'

Marielle van der Vliet is één van de vrijwilligers van Haarlem4Ukraine. "We staan vrijdagmiddag met een groep van zo'n 8 vrijwilligers op het podium, waaronder Ulyana, één van de oprichters van de organisatie. We gaan een speech voordragen en doen ook een oproep aan het publiek om ons te blijven ondersteunen. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we inmiddels al zoveel hebben mogen ontvangen, maar we zijn er nog niet. Er is nog steeds dagelijks veel leed in Oekraïne. Giro 555 is inmiddels gesloten, maar mensen kunnen ook direct aan ons doneren. We zullen het geld vooral gebruiken om de bevolking en ziekenhuizen medisch te ondersteunen en te helpen met de wederopbouw van het land."

Optreden Tonka

Ook de in Oekraïne populaire indiepopband Tonka treedt op het hoofdpodium op. Het trio heeft inmiddels vijf albums uitgebracht. "Ze hebben meerdere prijzen gewonnen. Het is een beetje electronic, maar wel toegankelijk. Ze treden vaak op in Oost-Europese landen, veel op festivals, maar hier zijn ze nog niet zo bekend. Maar wie weet is dat na 5 mei wel anders", lacht Van der Vliet.

Na de speech en het optreden van Tonka zal Haarlem4Ukraine na ongeveer een kwartier afsluiten met een soort 'fun-moment'. Maar wat dat inhoudt blijft nog even geheim tot vrijdagmiddag kort na 17.00 uur.

Bekijk hieronder één van de meest recente clips van Tonka: