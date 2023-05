Erik Hartendorf kan 'Last Post' dromen: goede voorbereiding halve werk voor trompettist

Voor de 23ste keer blaast Erik Hartendorf donderdag bij de herdenking op de Erebegraafplaats van Overveen de Last Post. Oefenen hoeft de trompettist niet meer, hij kan het nummer dromen. Wel bouwt hij wat zekerheden in.

Zo drinkt hij vooraf geen koffie en laat hij al te zout eten staan. Dat bezorgt hem een droge mond en dat kan hij niet hebben als hij vlak voor 20.00 uur zijn jaarlijkse proeve van bekwaamheid moet afleggen. Verder is het een kwestie van vaste rituelen: ruim op tijd zijn, kijken hoe de vlag wappert en zich aan de hand daarvan zó positioneren dat het trompetgeluid niet wegwaait, exact de tijd in de gaten houden en goed contact houden met de klokkenluider die de twee minuten stilte inluidt.

Trompettist Erik Hartendorf in voorbereiding op dodenherdenking. - NH Nieuws

Het ergste wat hem kan overkomen, is 'van de noten afsodemietereren'. Iets dat hem nog nooit is overkomen. "Je wil het zo goed mogelijk doen. Het is een plechtig moment en ik vind het een eer dat ik het mag doen. Dan moet je het ook zo goed mogelijk doen. Ik kijk er weer naar uit."