'Grimmige situatie' bij nieuwe inval omstreden boerderij Grootschermer: "Inspecteurs tegengewerkt"

De eigenaresse van een voormalige zorgboerderij in Grootschermer is opnieuw de fout ingegaan bij de verzorging van haar dieren. Dat blijkt na een controle van de dierenpolitie en inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt. Al eerder werden er zwaar verwaarloosde en dode dieren bij de Lambertushoeve aangetroffen. De eigenaresse staat daarvoor volgende maand voor de rechter .

Ze weten de weg inmiddels blindelings te vinden, de mannen en vrouwen van de dierenpolitie en de NVWA. Het is niet de eerste keer dat ze de Lambertushoeve in Grootschermer bezoeken voor een controle. Voor het inmiddels gesloten hek wijst een medewerker van de NVWA de eigenaresse van de boerderij op haar rechten. Een andere vrouw filmt op een intimiderende manier alles met haar telefoon.

Zoals gezegd, de Lambertushoeve is geen onbekend terrein voor de bevoegde instanties. Tijdens een grote inval, vorig jaar januari, werd al het vee op de voormalige zorgboerderij in beslag genomen. Al eerder werden zes Schotse Hooglanders dood in hun stal gevonden. Drie runderen waren er zo slecht aan toe dat de veearts ze uit hun lijden moet verlossen en zeven dieren werden naar een opvangstal gebracht. "Ze stonden tot aan de knieën in uitwerpselen en modder en er was weinig tot geen voer en water beschikbaar", zei de NVWA er toen over.

Justitie

Het viel buurtbewoners al op dat er in de loop der tijd steeds meer dieren bij de boerderij aan de Molendijk rondliepen. Het begon met twee pony's, later kwamen daar nog eens vier alpaca's bij. "Het lijkt erop alsof ze de draad weer oppakken met alle gevolgen van dien", vertelde een bezorgde buurtbewoner. "De dieren zijn straks weer de lul."

Bij de controle, die dinsdag is gedaan op verzoek van Justitie, zijn geen dieren in beslag genomen. Er zijn wel diverse overtredingen geconstateerd als het gaat om dierenwelzijn. "Daar is proces-verbaal en rapport van bevindingen voor opgemaakt", aldus een woordvoerder van de NVWA. "Ook zullen er maatregelen opgelegd worden die de situatie voor de dieren moet verbeteren."